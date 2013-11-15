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В 2014 году в Магадане планируется освоить 7,5 млрд рублей инвестиций

15 Ноября 2013, 13:23 | Дальний Восток
Одними из основных драйверов роста городской экономики в период до 2016 года станут инвестиции в основной капитал организаций города, поскольку целевой вариант прогноза предполагает заметное улучшение бизнес-среды в Магадане.

В 2014 году планируется освоить 7,5 млрд рублей инвестиций, в 2015 году – 8,3 млрд рублей, в 2016 году – 9,2 млрд рублей по 2 варианту. При этом прирост к уровню 2013 года составит 36,1%. Данный прогноз может быть скорректирован в большую сторону при поступлении официальных статистических данных об объеме инвестиций в основной капитал за 2012 год, сообщает Комитет экономического развития администрации Магадана.

Основной вклад в рост объемов инвестиций будет обеспечиваться вложениями в основной капитал энергетических организаций, организаций связи и транспортного комплекса. В среднесрочный период предполагается увеличение доли амортизации и прибыли, направляемых организациями на инвестиционные цели.

Одной из точек роста инвестактивности станет поддерживаемое бюджетным финансированием строительство, в том числе инфраструктурных объектов (в области водо-, теплоснабжения и водоотведения, системы сбора и утилизации ТБО, строительства и реконструкции улично-дорожной сети). В 2014 году ожидается ввод в эксплуатацию 17,5 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов, в 2015 году – 14 тыс. кв. м, в 2016 году – 16,2 тыс. кв. м.
 
Органами местного самоуправления продолжается работа по улучшению инвестиционного климата города Магадана, в том числе путем реализации Концепции инвестиционной деятельности, комплексного проекта развития территории муниципального образования «Город Магадан», а также Программы инвестиционного развития территории, в которую входит около 40 инвестплощадок.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: жилье  энергетика  магадан  проекты  инвестиции  строительство  Колыма  финансирование  экономика 



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