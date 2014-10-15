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Малый бизнес Дальнего Востока тесно сотрудничает со Сбербанком
За 9 месяцев 2014 года кредитный портфель малого и микро бизнеса Дальневосточного Сбербанка вырос более, чем на 2 млрд. рублей и составил более 13 млрд рублей.
Основную долю в объеме выданных в 2014 году кредитных средств занимают беззалоговые кредиты – 28,9 %, затем следуют кредиты на пополнение оборотных средств и кредиты во внеоборотные активы в размере 25,9 % и 25,6 %.
«Для большинства предпринимателей банковские кредиты давно перестали быть чем-то необычным. При развитии бизнеса требуются заемные средства, и банки являются одним из источников финансирования. Сбербанк предлагает займы на привлекательных условиях. Финансирование на любые цели – от пополнения оборотных средств до покупки торгового оборудования, транспорта и недвижимости, Кредиты выдаются без залога и в сжатые сроки. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер, который поможет подобрать оптимальные финансовые решения, - подчеркнула Марина БОРИСОВА, директор Управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
В кредитной линейке Сбербанка России представлены продукты для различных целей и бизнес-задач, которые могут стоять перед предпринимателями. Для пополнения оборотных средств для производства, торговли и предоставления услуг оптимально подойдет кредит «Бизнес-Оборот». Полученные средства могут быть направлены на приобретение сырья для производства, пополнение товарных запасов либо на покрытие текущих расходов бизнеса. Для приобретения транспортных средств, новых или подержанных, вы можете воспользоваться кредитом «Бизнес-Авто». Если для использования в хозяйственной деятельности требуется какое-либо оборудование – подойдет кредит «Бизнес-Актив». Для предпринимателей, у которых нет возможности предложить банку залог, что чаще всего характерно для молодого бизнеса, Сбербанк предлагает беззалоговое кредитование «Бизнес-Доверие» на любые бизнес-цели. Для приобретения основных средств производства, его модернизации или ремонта можно воспользоваться кредитом «Бизнес-Инвест». Если ля развития бизнеса необходим новый офис, дополнительные производственные, складские помещения, а также другие виды коммерческой недвижимости - подойдет кредит «Бизнес-Недвижимость».
Специально для клиентов, выигравших тендер или торги на выполнение государственного и муниципального заказа, Сбербанк предлагает кредит «Госзаказ». Для финансирования инвестиционных проектов, связанных с расширением действующего бизнеса или открытием новых направлений деятельности подойдет кредит «Бизнес-Проект». Для компаний, занимающихся сдачей в аренду коммерческой недвижимости, действует кредит «Бизнес-Рента» на любые бизнес-цели.
В зависимости от выбранного продукта различаются и сроки кредитования: предусмотрены как длительные, так и краткосрочные кредиты.
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