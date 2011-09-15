ФАС заинтересовалась массовым переводом счетов военных в ВТБ

История с массовым переходом военных организаций на обслуживание в банк ВТБ получила свое продолжение. Недовольство таким положением вещей высказал, в частности, Сбербанк.

Территориальные банки Сбербанка подготовили аналитическую записку, где отразили количество счетов, закрытых в ближайшее время организациями, подконтрольными Министерству обороны.

Напомним, недавно стало известно, что Минобороны издало распоряжение, согласно которому, все предприятия ОПК должны в срочном порядке закрыть счета в банках, где они обслуживаются, и перевести их в банк ВТБ и ВТБ 24. Такое поручение Минобороны разослало главнокомандующим вооруженных сил России, командующим войсками военных округов, флотами, родами войск вооруженных сил, руководителям центральных органов военного управления.

В этой связи Сбербанк обратился в ФАС РФ с просьбой разобраться в ситуации и проверить ее на соответствие антимонопольному законодательству, пишет РБК daily. Замглавы антимонопольной службы Андрей Кашеваров, со своей стороны, отметил: «Мы получили жалобу от Сбербанка по этому вопросу. Рассматриваем вопрос о возбуждении дела, на данном этапе только против Минобороны».