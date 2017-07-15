Ждем доллар по 62

Начало 2017 года складывалось для рубля весьма неплохо. В первом квартале 2017 года он укрепился на 8%, что позволило Bloomberg назвать рубль одной из супердоходных валют мира, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

В значительной степени это укрепление было обеспечено за счет выручки от внешней торговли, в то же время существовавшая на тот момент разница ставок между отечественным и западным рынком обеспечивала высокую привлекательность операций carry-trade, инвестидея покупки российских облигаций с расчетом на быстрое снижение ставок ЦБ стала популярной.

На тот момент у рубля была значительная поддержка и со стороны нефтяного рынка, который на волне эйфории от соглашения по регулированию добычи, заключенного странами ОПЕК+ в ноябре 2016, обеспечил нам в январе-феврале среднюю цену барреля Brent в $53. И, наконец, на геополитическом фоне в первые месяцы года вырос очень реалистичный мираж скорого потепления отношений Москвы и Вашингтона и отмены санкций.

Второй квартал не только развеял геополитические иллюзии, но и внес фундаментальные изменения в расклад сил на валютном рынке. Что следует учитывать, глядя на второе полугодие?

• Монетарный фактор. Этот год наша экономика встретила с ключевой ставкой 10%. Стабилизация макроэкономической ситуации, снижение инфляционного давления позволило Банку России в три этапа снизить ставку на 1%. За тот же период на 0,5% - до 1,25% – выросла ставка ФРС США. Эта ситуация уже снизила количество желающих извлекать прибыль из carry trade, а во втором полугодии, учитывая настрой регуляторов, тенденция продолжится.

• Фактор платежного баланса. После значительного профицита в первом квартале (более $20 млрд) показатель второго оказался дефицитным – минус $0,3 млрд. Скорее всего, в III-IV квартале этот показатель будет ходить около нуля. Таким образом, рубль перестал получать поддержку от высокого профицита по счету текущих операций.

• Фактор нефти. Во втором квартале заметно усилилась волатильность в котировках «черного золота», а средняя стоимость Brent снизилась примерно до $49. Характерно, что основная часть снижения пришлась на июнь, когда усилились опасения насчет выполнения соглашения ОПЕК+ и возник конфликт вокруг Катара. Сегодня котировки нефти близки к уровням конца ноября прошлого года, когда страны ОПЕК и ряд других нефтепроизводителей, включая Россию, договорились понизить добычу сырья примерно на 1,8 млн баррелей в сутки.

К завершению второго квартала стало ясно, что глобальный нефтяной пакт соблюдается, мягко говоря, не идеально. Страны-члены ОПЕК в прошлом месяце выполнили условия сделки на 78% по сравнению с 95% в мае, сообщило 13 июля Международное энергетическое агентство (МЭА).

Кроме того усилия картеля нивелирует растущая добыча нефти в странах, не участвующих в сделке, прежде всего в США. Производство нефти там за минувший год выросла на 10% – до 9,4 млн баррелей в сутки, сохраняется и высокий уровень запасов сырья. Кроме того, в ближайшее время прогнозируется увеличение добычи в Ливии и Нигерии.

Это указывает на высокую вероятность того, что в этом году баланса на мировом рынке нефти достичь не удастся и рассчитывать на существенный рост котировок во втором полугодии не приходится. По всей видимости, при сохранении волатильности средний курс Brent во втором полугодии останется примерно у текущих значений или чуть ниже.

Как видим, основные факторы указывают на ослабление позиций рубля во второй половине года. При этом для девальвационного витка оснований нет. По нашим оценкам, справедливый курс доллара составляет примерно 62 рубля. На наш взгляд, именно к этому значению будет тяготеть валютная пара в III квартале и, вероятно, продолжит пребывать там до конца года, если, конечно, не произойдет никаких экономических или геополитических шоков.