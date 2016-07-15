Минимальный размер оплаты труда достиг 7,5 тыс. рублей

С 1 июля 2016 года увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 7 500 руб. в месяц, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минимальный размер оплаты труда является основным параметром при расчёте страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд гражданами, занимающимися частной практикой (индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, арбитражными управляющими и др.)

Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, поясняет, что увеличение МРОТ до 7500 руб. не повлияет на размер фиксированного платежа, который указанные граждане должны уплатить в 2016 году на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Для этого платежа учитывается МРОТ, установленный на начало финансового года (6204 рубля).

Таким образом, индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой до 31 декабря 2016 года по-прежнему должны перечислить в ПФР на обязательное пенсионное страхование – 19356 руб. 48 коп., а также 3796 руб. 85 коп. - на обязательное медицинское страхование.

В случае получения дохода более 300 тыс. рублей в 2016 году, им до 1 апреля 2017 года необходимо будет также уплатить в Пенсионный фонд РФ 1 % от суммы превышения.