Корпоративное направление работы Дальневосточного банка Сбербанка России всегда играло значимую роль в развитии региональной экономики. Даже поверхностное изучение списка крупнейших клиентов банка позволит увидеть весь цвет строительства, промышленности, ресурсных отраслей, торговли. Однако банк поставил себе задачу быть ближе к клиенту. В корпоративном секторе это отражается, прежде всего, на усилении работы с малыми и средними компаниями.

О том, какие события произошли в этом направлении в последнее время, «ДК» спросил у недавно назначенной на должность заместителя председателя Дальневосточного банка Сбербанка России, куратора корпоративного блока банка Марины ПЕРЕБЕЙНУС.

– Дальневосточному банку Сбербанка России в рамках XV Хабаровского краевого конкурса «Предприниматель года» вручен диплом в номинации «Признание бизнеса». Какие заслуги банка были отмечены организаторами и предпринимателями?

– Банк оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу во всех регионах своего присутствия. Для этого сектора экономики мы предоставляем более двадцати банковских услуг. Кроме того, в Хабаровском крае Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» является партнером краевого министерства экономического развития и внешних связей в проведении конкурса «Предприниматель года». За комплекс этой работы банк и был награжден дипломом в номинации «Признание бизнеса».

Стоит отметить, что признание банка со стороны бизнеса не является какой-то общей фразой, придуманной организаторами конкурса. Я бы сказала, что это, скорее, констатация факта востребованности возможностей Дальневосточного Сбербанка у предпринимательства. Сегодня у нас доля корпоративных клиентов, относящихся к малому и среднему бизнесу, составляет более 99% – это более 45 тысяч дальневосточных предприятий и предпринимателей. Наш кредитный портфель по сегменту малого предпринимательства составляет порядка 18 млрд рублей.

– В последние годы банк активно приучает своих клиентов к использованию дистанционных форм управления своими активами. Для корпоративных клиентов работает система «Сбербанк БизнесОнЛ@йн». Что она предполагает, насколько востребована и какие перспективы ее развития вы видите?

– Инновационная система дистанционного банковского обслуживания «СбербанкБизнесОнЛ@йн» внедрена для комплексного улучшения качества обслуживания клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она включает в себя два крупных блока. Интернет-банкинг дает возможность приема и обработки электронных платежных документов, предоставления информации об операциях по счетам и актуальных остатках, обмена сообщениями свободного формата в виде электронных документов с возможностью приложения файлов. Интернет- офис – сервис по дистанционной подаче заявок на продукты банка и обмену соответствующими сообщениями.

Важно отметить, что для работы в системе можно использовать любой подключенный к сети Интернет компьютер, обеспечивающий достаточный уровень безопасности. А используя входящий в пакет услуг системы «СбербанкБизнесОнЛ@йн» SMS-банкинг, можно управлять счетом из любого места, находящегося в зоне покрытия мобильной связи, и делать это клиент может 365 дней в году, 24 часа в сутки. В настоящее время данной услугой пользуются уже более четырех тысяч клиентов, и их число неуклонно растет.

– Заметным явлением в линейке продуктов Сбербанка, предназначенных для бизнеса, в 2011 году стал кредит «Доверие». С чем связано его появление и чем он оказался так привлекателен для клиентов?

– Сбербанк предлагает клиентам кредитные продукты, ориентируясь на их потребности. «Деньги вовремя» – это именно то, что важно для малого предприятия. В связи с этим банк предлагает клиентам новый кредитный продукт – «Кредит «Доверие», основанный на новой технологии, направленной на развитие кредитования малых предприятий. Такой подход учитывает специфику деятельности клиента и позволяет обеспечить быстрое принятие решения по кредитной заявке.

Популярность продукта вызвана еще и тем, что «Доверие» – беззалоговый кредит. Он рассчитан на собственников бизнеса, предпринимателей и малых предприятий с выручкой до 60 млн рублей. Простое и быстрое оформление заявки, отсутствие комиссий и залогового обеспечения, использование кредита на любые цели и возможность досрочного погашения – все это делает данное кредитное предложение весьма привлекательным для предпринимательского сообщества. Благодаря технологии «Кредитная фабрика» решение о выдаче кредита «Доверие» принимается всего в течение трех дней при минимальном пакете документов от заемщика. В 2011 году выдано уже более тысячи таких кредитов на общую сумму порядка 650 млн рублей.

– Помимо кредитования, Дальневосточный банк Сбербанка России развивает и другие виды услуг для регионального бизнеса. Например, «Автоматический сейф». Расскажите, пожалуйста, насколько актуально это предложение, какие еще возможности для своих клиентов открывает банк на данном направлении?

– Услуга «Прием наличных денежных средств на счет через автоматический сейф» – это современный, безопасный, быстрый и простой способ сдать наличные средства в банк без участия персонала банка. При этом по стоимости для клиента данная услуга, как правило, дешевле совокупности классических услуг приема и инкассации денежной наличности. Автоматический сейф – это специальное банковское оборудование, обеспечивающее автоматизированный прием и хранение пакетов с денежной наличностью. Использование услуги позволяет клиентам сократить расходы на доставку денежной наличности в банк, обеспечить сохранность денежных средств и безопасность сотрудников, снимает проблему превышения лимита остатка кассы.

На территории обслуживания Дальневосточного банка Сбербанка России установлено восемь автоматических сейфов, из которых три – в Хабаровске, в торговых центрах «Магнит», «НК Сити», «Магазины радости». Как видите, место расположения оборудования максимально приближено к местам работы предпринимателей, это увеличивает доступность и востребованность данной услуги. Сегодня этим предложением уже воспользовались более 430 клиентов.

– Марина Юрьевна, вы имеете большой опыт работы в коммерческом банке. Чем отличаются подходы к работе с корпоративными клиентами в Сбербанке, что из существующего опыта вы намерены сохранить, в чем будете ориентировать работу своих подчиненных, на опыт других банков?

– Хочу сказать, что и в Сбербанке я не новичок. Сюда я пришла после окончания института, здесь проработала 16 лет, прежде чем в 2000 году ушла на работу в другой банк. Вместе с тем сейчас, спустя 10 лет, я как будто вернулась в иной Сбербанк. Сегодня это современное, активно развивающееся, стремящееся использовать все самые передовые технологии, клиентоориентированное банковское учреждение. При этом изменения заметны не только в оборудовании офисов, но и в мышлении сотрудников, что формирует прогрессивный настрой, передающийся клиентам.

Думаю, что мой прежний опыт работы будет применим и в Сбербанке. Главное на нынешнем этапе для Дальневосточного банка Сбербанка России – стать ближе к клиентам. Мы должны не только обслужить и предложить своим клиентам готовое финансовое решение, но и стать их проводником в мире банковских технологий, партнером в решении бизнес-задач. И здесь нам помогает, конечно, опыт мировых коммерческих банков, стремящихся быстрее реагировать на изменения рынка, точнее определять ожидания клиентов, предвосхищать действия конкурентов.

Приоритетными направлениями для корпоративного блока Дальневосточного банка Сбербанка России в ближайшее время будут активное развитие торгового финансирования, cash managment, продолжение работы с малым и средним бизнесом. У меня много идей, говорить о них пока не буду, но надеюсь, что наши клиенты вскоре смогут оценить их по достоинству.