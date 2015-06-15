Сбербанк и TEZ TOUR запустили совместный продукт «Подарочный купон TEZ TOUR», дающий право клиентам Сбербанка на получение фиксированной скидки, в три раза превышающей стоимость купона, на приобретение любых туров онлайн на сайте туроператора.

Например, купон номиналом 1 тыс. рублей дает скидку на покупку тура онлайн в размере 3 тыс. рублей.

Для покупки купона нужно направить на номер 900 SMS в одном из трех форматов: «Tez 1000», «Тez 3000», «Тez 5000». После подтверждения на номер клиента поступит SMS об успешном проведении операции и подарочный купон на сумму 3 тыс., 9 тыс. или 15 тыс. рублей – в соответствии с выбранным форматом. Чтобы воспользоваться купленным купоном, необходимо ввести его значение в поле «Промокод» на третьем шаге бронирования заявки выбранного онлайн-тура на сайте TEZ TOUR.

«Развитие новых сервисов цифровой дистрибуции является для нас одним из приоритетных направлений, – отметил директор управления «Банк XXI» Сбербанка Святослав ОСТРОВСКИЙ. – По своей сути онлайн-сервисы несут не только удобство, но и возможность получения максимальной выгоды. Мы рады представить совместный проект с TEZ TOUR, который позволит клиентам Сбербанка сделать покупку онлайн-тура более выгодной».

«Мы всегда предлагаем качественный туристический продукт, а новые сервисы помогают нам постоянно совершенствоваться. Покупка туров онлайн стала не просто удобной, но и выгодной», – говорит Владимир КАГАНЕР, генеральный директор TEZ TOUR.

TEZ TOUR является международным туристическим оператором, организующим туры для туристов из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы. TEZ TOUR основан в 1994 году, сегодня в его ассортименте такие направления как: Австрия, Андорра, Болгария, Греция, Доминикана, Египет, Испания, Италия, Китай, Кипр, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция, Шри-Ланка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.