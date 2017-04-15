Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
К концу года рубль будет стоить 68 за доллар
При снижении цен на нефть до $40 за баррель к концу 2017 года, что заложено в базовом прогнозе Минэкономразвития, рубль ослабнет примерно до 68 рублей за доллар, а сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению рубля к концу 2017 года примерно до 62 рублей за доллар. С такими оценками выступил 13 апреля на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Некоторые эксперты уже окрестили этот прогноз очередной словесной интервенцией, однако мы не разделяем такое мнение, поскольку не расцениваем укрепление рубля как угрозу для бюджетной стабильности при текущих ценах на нефть, равно как и угрозу экономическому росту. Укрепление рубля до 30-40 за доллар было бы и проблемой, и экономически не обоснованным значением, а вот коридор в 50-70 рублей за доллар на ближайшие 2-3 года представляется разумным и оправданным при ценах на нефть в диапазоне 40-65.
По нашему мнению, прогноз, озвученный Максимом Орешкиным, безусловно, жизнеспособен. На текущий момент времени рубль переоценен. Считаем, что с большой долей вероятности он нащупает «дно» в диапазоне 54-56 рублей за доллар и будет постепенно ослабевать как в оставшиеся весенние недели, так и летом.
В этой связи мы считаем, что частным инвесторам в настоящее время логично перевести часть сбережений в валюту, использовав для этого диапазон 54-56 рублей за доллар.
Олег АЧКАСОВ, руководитель Дирекции по торговле акциями БКС «Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- К концу года рубль будет стоить 68 за доллар
- Нефть растет как на дрожжах
- Российские власти призывают скупать доллары
- Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
- Новоиспеченным владельцам "дальневосточных гектаров" выделят 6 млрд рублей льготных кредитов
- Россия на грани введения валютного налога
- Минимальный размер оплаты труда достиг 7,5 тыс. рублей
- Минфин пообещал новые меры по стимулированию ипотеки
- ПФР предупреждает о рассылке писем с вирусами
- Предприятиям Дальнего Востока хотят обнулить ставку НДС
Новости раздела
- К концу года рубль будет стоить 68 за доллар
- Нефть растет как на дрожжах
- Российские власти призывают скупать доллары
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- Новоиспеченным владельцам "дальневосточных гектаров" выделят 6 млрд рублей льготных кредитов
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- "Мы не боимся местного бизнеса"
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Северокорейская армия выходит на боевые позиции
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар