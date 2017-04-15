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К концу года рубль будет стоить 68 за доллар

15 Апреля 2017, 15:35 | Дальний Восток

При снижении цен на нефть до $40 за баррель к концу 2017 года, что заложено в базовом прогнозе Минэкономразвития, рубль ослабнет примерно до 68 рублей за доллар, а сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению рубля к концу 2017 года примерно до 62 рублей за доллар. С такими оценками выступил 13 апреля на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Некоторые эксперты уже окрестили этот прогноз очередной словесной интервенцией, однако мы не разделяем такое мнение, поскольку не расцениваем укрепление рубля как угрозу для бюджетной стабильности при текущих ценах на нефть, равно как и угрозу экономическому росту. Укрепление рубля до 30-40 за доллар было бы и проблемой, и экономически не обоснованным значением, а вот коридор в 50-70 рублей за доллар на ближайшие 2-3 года представляется разумным и оправданным при ценах на нефть в диапазоне 40-65.

По нашему мнению, прогноз, озвученный Максимом Орешкиным, безусловно, жизнеспособен. На текущий момент времени рубль переоценен. Считаем, что с большой долей вероятности он нащупает «дно» в диапазоне 54-56 рублей за доллар и будет постепенно ослабевать как в оставшиеся весенние недели, так и летом.

В этой связи мы считаем, что частным инвесторам в настоящее время логично перевести часть сбережений в валюту, использовав для этого диапазон 54-56 рублей за доллар.

Олег АЧКАСОВ, руководитель Дирекции по торговле акциями БКС «Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  нефть  рубль  доллар  курс  орешкин  баррель  Минэкономразвития  евро  ЦБ 



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