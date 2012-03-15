"РЖД" выпустит корпоративные облигации на сумму 90 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ZRPRESS. ОАО "Российские железные дороги" в 2012 году в рамках утвержденного финансового плана рассматривает возможность размещения на российском рынке корпоративных облигаций на сумму до 70 млрд рублей.

Совет директоров ОАО "РЖД" 12 марта утвердил программу выпуска корпоративных облигаций на сумму 90 млрд рублей.

Напомним, что потребность ОАО "Российские железные дороги" в 2012 году в заемных средствах оценивается в 100 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД".