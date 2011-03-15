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Российские граждане - самые ответственные заемщики в мире
Даже допустив серьезную просрочку, 95% заемщиков находят средства, чтобы погасить просроченную задолженность перед банком. Такие выводы можно сделать, проанализировав базу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), и эти данные можно распространить на весь рынок, ведь НБКИ - крупнейшее бюро, в котором хранятся кредитные истории клиентов 582 банков.
Сейчас в НБКИ накопились кредитные истории на 26,2 млн заемщиков-физлиц. Из них почти 10% - чуть более 2,4 млн кредитов на 1 января имели просрочку. В основном это потребительские кредиты, по залоговому кредитованию - ипотеке и автокредитам - просроченные долги имеют меньше 120 тыс. заемщиков. В то же время агентство отражает информацию о количестве заемщиков, которые имели просрочку и смогли ее погасить, вернувшись к нормальному графику обслуживания кредитов. Таковых на 1 января было чуть менее 2,3 млн человек, причем половина из них допускала просрочку по кредитам на сроки свыше четырех месяцев. Получается, 95% проблемных заемщиков предпочитают гасить свои долги, несмотря на то что ничем особо не рискуют: учитывая, что кредиты необеспеченные, кредитор вряд ли сможет стребовать имущество с такого должника.
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