Банковские заемщики качают права

Решение Высшего арбитражного суда (ВАС) о незаконности ряда банковских комиссий привело к росту числа обращений заемщиков с исками к банкам. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на нескольких руководителей кредитных организаций, банковские заемщики все чаще подают в суд или пишут письма в банки с требованием вернуть им комиссии за уже выплаченные потребкредиты.

Депутат Госдумы Павел МЕДВЕДЕВ, прошлой осенью выбранный финансовым омбудсменом для внесудебного рассмотрения споров между банками и их клиентами, подтвердил агентству, что он получил десятки подобных жалоб. По его словам, обращения поступают от клиентов самых разных банков, которые хотят вернуть несправедливые, по их мнению, банковские комиссии. Президент Ассоциации региональных банков Анатолий АКСАКОВ добавил, что знает о сотнях исков таких заемщиков, в том числе в адрес крупных банков.

Президиум ВАС ранее признал незаконной специальную комиссию за ведение ссудного счета, а также повышение в одностороннем порядке ставок по кредитному договору. Кроме того, в конце февраля стало известно, что ВАС подготовил проект обзора судебной практики по делам о потребительских кредитах и административной ответственности банков за нарушения прав потребителей. Как следует из документа, суд считает также незаконными банковские комиссии за досрочный возврат кредитов. Помимо этого, предлагается запретить банкам менять условия договоров с заемщиком без согласования с ними и ввести практику рассмотрения споров об условиях кредитных договоров в третейских судах.

Зампред правления одного крупного банка рассказал «Интерфаксу», что в адрес его кредитной организации в последнее время поступает все больше исков, при этом заемщики просят вернуть выплаченные ими комиссии за период в 1-3 года. «Многие таким образом задним числом трактуют решения президиума Высшего арбитражного суда. Нашему банку невыгодно доводить дела до суда, время - деньги, поэтому мы чаще идем навстречу заемщикам, возвращая им комиссионные выплаты», - признал банкир, попросивший не называть его имени.

Павел Медведев предупреждает, что рост числа таких исков увеличивает риски банков, и для некоторых кредитных организаций последствия могут оказаться катастрофическими. «Некоторым банкам такие иски могут пошатнуть устойчивость и даже стать смертельными», - заявил он агентству. Причем, если число требований заемщиков о возврате комиссий продолжит возрастать, это может снизить привлекательность потребительских кредитов. «Банки будут перекладывать комиссии, например, за досрочное погашение, в ставки по самим кредитам», - пояснил депутат. По оценке рейтингового агентства Moody's, до последнего времени комиссии и штрафы обеспечивали более 15% операционных доходов российских банков. Анатолий Аксаков, в свою очередь, уверен, что банки не должны возвращать уже выплаченные комиссии. «Иски заемщиков выявили законодательные пробелы. Нужны либо вносить изменения в действующее законодательство, либо президиуму ВАС сделать разъяснение о недопустимости возврата комиссий задним числом», - уверен он.

Рассмотреть проект обзора судебной практики по делам о потребкредитах ВАС должен на заседании весной этого года. Помимо этого, до конца марта может быть внесен в Госдуму проект закона о потребительском кредитовании, который в этом случае вступит в силу уже в этом году. Документ разрешает взимание банками только шести видов комиссий: за открытие и ведение банковских счетов заемщика, за выдачу банковских карт, за получение (погашение) кредита наличными, в том числе с использованием банкоматов, платежи, связанные с несоблюдением исполнения заемщиком условий договора, платежи за предоставление информации о размере задолженности и платежи заемщика в пользу третьих лиц. Законопроект уже согласован с Минфином и, как считают в ЦБ РФ, он поможет решить накопившиеся вопросы о правомочности взимания комиссий с заемщиков.