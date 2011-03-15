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Сбербанк принял решение о покупке «Тройки»

15 Марта 2011, 01:51 | Дальний Восток

Сбербанк на прошлой неделе объявил о покупке инвестиционной компании «Тройка Диалог». Как заявили на специальной пресс-конференции представители банка и инвесткомпании, в рамках подписанного соглашения Сбербанк приобретает 100% акций за $1 млрд. Владельцы инвесткомпании первоначально рассчитывали получить $1,5 млрд.

«При проведении аудита «Тройки» Сбербанк обнаружил, что инвесткомпания не такой привлекательный актив, как могло показаться изначально. Да и Герман ГРЕФ (председатель правления Сбербанка) был одним из противников покупки, считая, что эффективнее создать собственную инвесткомпанию», - рассказывает источник, знакомый с ходом переговоров. Решение о покупке было принято лишь после того, как владельцы «Тройки» умерили свои аппетиты.

Сделка по приобретению Сбербанком «Тройки Диалог» будет закрыта в четвертом квартале 2011 года. По условиям сделки, Сбербанк покупает «Тройку Диалог» целиком (63,6% - у членов партнерства во главе с председателем совета директоров Рубеном ВАРДАНЯНОМ, и 36,4% - у Standard Bank) за $1 млрд. Кроме того, сделка предусматривает дополнительные выплаты (так называемый earn-out платеж) по итогам работы «Тройки» на конец 2013 года.

Эксперты позитивно оценивают сделку. «Сбер обладает огромной базой потенциальных клиентов, лояльных к банку. Им можно будет реализовывать инвестиционные продукты - ПИФы, доверительное управление, брокерское обслуживание. А признанный лидер по предоставлению этих сервисов в России - «Тройка Диалог». Думаю, что с покупкой Тройки Сбер может стать крупнейшим игроком рынка инвестиционно-банковских услуг в перспективе нескольких лет», - полагает заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра ЛОЗОВАЯ.

«Мы положительно оцениваем данную новость и считаем, что приобретение является более быстрым и более эффективным путем организации инвестиционно-банковского бизнеса, чем его создание с нуля», - комментируют эксперты UniCredit Securities. «Тройка» выиграет за счет большого баланса Сбербанка, тогда как Сбербанк должен выиграть от ноу-хау брокерской компании в инвестиционно-банковской области», - добавляют они.

Досье «ЗР»

«Тройка Диалог» является одной из крупнейших российских инвестиционных компаний. 36,4% ее акций находится во владении южноафриканского Standard Bank, а остальные акции принадлежат партнерству, в состав которого входят 130 сотрудников компании. При этом основная доля бумаг находится в руках президента инвесткомпании Рубена Варданяна. Впервые информация об интересе Сбербанка к покупке «Тройки» появились в начале кризиса в 2008 году, но сделка так и не была заключена. До кризиса инвесткомпанию оценивали в $3 млрд.

Автор: По сообщениям информагентств
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