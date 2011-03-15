Экономика ДФО сохраняет сырьевую направленность

Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа в 2010 году характеризуется сохранением положительной динамики основных макропоказателей. Объем произведенного в округе ВРП по предварительной оценке составил 1,9 трлн рублей, что соответствует 106,9% уровня 2009 года в сопоставимых ценах. В среднем по РФ темп роста ВВП составляет 4%.

Положительный вектор развития

Индекс промышленного производства составил в целом по округу 107,4% (в среднем по РФ - 108,2%). Темп прироста по отношению к 2008 (докризисному) году составил 8,2%, в среднем по РФ он еще сохраняет отрицательное значение - минус 1,9%. При этом следует отметить, что по округу продолжает сохраняться положительный вектор развития, в то время как в целом по РФ происходит восстановительный рост.

Достаточно высокий показатель индекса обрабатывающего производства связан, к сожалению, не с вводом в действие новых мощностей и расширением производства, а обусловлен, прежде всего, низкой базой, сформированной падением производства в прошлые годы.

Следует признать, несмотря на то, что реализуемые на территории субъектов РФ округа крупные инвестиционные проекты и достаточно большие государственные ассигнования в последние годы позволили сохранять положительную динамику развития, экономика округа пока не смогла преодолеть провалы 90-х. Практически прекратили свое существование: энергетический и сельскохозяйственный машиностроительные комплексы округа, станкостроение, швейное и трикотажное производства.

Производство важнейших видов промышленной продукции до сих пор не достигло уровня 1990 года. Выплавка стали упала почти в 2 раза. Производство сборного железобетона сократилось более чем в 6,5 раза, ввод жилья - в 2,4 раза, производство пиломатериалов - в 4 раза. При этом если в 1990 году доля обработанной в общем объеме заготовленной древесины составляла 23%, то сегодня эта доля - только 11%. Добыча угля упала почти на 70%.

Исходя из этого основной задачей на среднесрочную и долгосрочную перспективы для субъектов округа является увеличение доли обрабатывающего сектора с высокой долей добавленной стоимости в общем объеме промышленного производства.

В 2010 году по сравнению 2009 годом в округе увеличилась добыча основных полезных ископаемых. Добыча железных руд - в 16 раз (запущена обогатительная фабрика на Куранахском железорудном месторождении в Амурской области), сурьмы - в 3,8 раза, свинца - на 35%, природного и попутного газа - на 28,4%, цинка - на 18,5%, олова - на 14,6%, угля - на 14,2%, вольфрама - на 10,7%, нефти, включая газовый конденсат, - на 5,2%, алмазов - на 4,2%, нерудных строительных материалов - на 3,3%. Снизилась добыча плавикового шпата - на 35,3%, меди - на 17,1%, бора - на 10,2%, платиноидов - на 17,5%, кобальта - на 17,6%, никеля - на 20,5%, серебра - на 1,1%. В то же время отмечается снижение объемов добычи золота. Золотодобывающими предприятиями округа добыто 97,7 тонны золота, что на 6,9% ниже уровня соответствующего периода прошлого года.

Уголь, лес и рыба

В 2010 году в округе добыто 31,7 млн тонн угля, что на 14,2% больше, чем в 2009 году. Основные угледобывающие территории - Республика Саха (Якутия) и Приморский край, на которые приходится около 70% всей добычи. В Хабаровском крае ОАО «СУЭК» прорабатываются проекты дальнейших инвестиций в ОАО «Ургалуголь» с доведением мощностей до 3 млн тонн в год.

Лесозаготовительными предприятиями округа в 2010 году заготовлено 11,3 млн куб. м необработанной древесины, что составило 106,4% к уровню 2009 года. Отмечается увеличение производства обработанных лесоматериалов толщиной более 6 мм. В целом по округу произведено 1,3 млн куб. м лесоматериалов, что составляет 118,7% к соответствующему периоду 2009 года. Набольшее увеличение производства лесоматериалов отмечается в Амурской области - на 49,4%, Приморском крае - на 37,6%, Хабаровском крае - на 21,3%.

Объем экспорта необработанных лесоматериалов через пункты пропуска Дальневосточного региона в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился на 11% и составил 7,5 млн куб. м. При этом объем экспорта обработанных лесоматериалов увеличился на 40% и составил 947 тыс. куб. м. Доля необработанных лесоматериалов в общем экспорте древесины составила 87% физического объема.

Вылов водно-биологических ресурсов рыбаками Дальнего Востока в 2010 году составил 2,6 млн тонн, или 104,4% к уровню 2009 года. Рост объемов вылова по сравнению январем-декабрем прошлого года получен рыболовными предприятиями Чукотского автономного округа (на 16,1%), Хабаровского края (на 14,6%), Приморского края (на 13,3%), Камчатского края (на 9,8%).

Выпуск переработанной и консервированной рыбопродукции практически остался на уровне прошлого года - 1,9 млн тонн (100,3%). По сравнению с 2009 годом экспорт рыбы и рыбопродукции увеличился на 23,9% и составил 1,2 млн тонн. В общем объеме экспорта свежая и мороженая рыба составила 90,6%.

В сравнении с 2009 годом объем промышленного производства ОПК округа увеличился на 34%, в том числе по предприятиям ОПК Хабаровского края - на 68,2%, Приморского края - на 5,9%. Однако столь высокие показатели вызваны эффектом низкой базы.

Инвестиций недобрали

Объем инвестиций в 2010 году в округе составил 725,7 млрд рублей, или 98,1% к уровню 2009 года (в среднем по РФ - 106%; 2009 год к 2008 году: ДФО - 105,1%, в среднем по РФ - 89,4). Объем инвестиций, привлеченных в округ, в целом составляет 7,8% от всех инвестиций, привлеченных на территорию РФ. В общем объеме почти 80% занимают инвестиции из внебюджетных источников, 16% - из федерального бюджета.

Доля же регионов округа в данном объеме относительно низка и составляет всего 4%, и это в том числе с учетом объектов социальной сферы. При этом доля в общем объеме привлеченных инвестиций более 50% приходится на Газпром, Транснефть, РЖД и объекты саммита АТЭС.

В региональной структуре наибольший объем (81,3%) инвестиций сформировали четыре субъекта: Приморский край (32,4%), Республика Саха (Якутия) (20,1%), Сахалинская область (15,3%) и Хабаровский край (13,3%).

В субъектах Дальневосточного федерального округа в 2010 году осуществлялась работа по реализации 29 федеральных целевых программ. Часть объектов и мероприятий финансировалась за счет непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.

Общий объем ассигнований, направляемых на выполнение мероприятий федеральных целевых программ и непрограммной части ФАИП в 2010 году (без учета подпрограммы «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), предусмотрен в размере 76,2 млрд рублей. В том числе на долю федерального бюджета приходится 50,2 млрд рублей, на бюджеты субъектов - 12,1 млрд рублей, местные бюджеты - 798,3 млн рублей и на внебюджетные источники - 13,1 млрд рублей.

Фактически в рамках ФЦП на 1 января 2011 года профинансировано работ из всех источников в объеме 72,7 млрд рублей (95,3% от уточненного лимита). Освоено на 1 января 2011 года 60 млрд рублей (88,1% от фактического финансирования). Сумма неосвоенных денежных средств в целом по округу составляет 8,7 млрд рублей.

Следует также отметить, что достаточно большие объемы инвестиций, привлекаемые в последние годы, к сожалению, не оказывают влияния на создание на территории округа новых производств, а следовательно, и увеличение рабочих мест. Кроме того, за последние три года произошло сокращение среднесписочного состава работников предприятий и организаций во всех субъектах округа.

Появление новых предприятий, создающих новые рабочие места, происходит в основном тогда, когда на территорию приходит частный инвестор - отечественный или зарубежный. Привлечь частные инвестиции в регион возможно, только создавая комфортные условия инвесторам, формируя благоприятный инвестиционный климат.

В настоящее время только Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края находятся в интервале между 20-м и 30-м местом рангов инвестиционного потенциала среди субъектов РФ. Остальные субъекты располагаются во второй половине рейтинга. По рангу интегрального инвестиционного риска все наши субъекты находятся во второй половине рейтинга, причем большинство в последней четверти.

Реальный размер зарплаты ниже на 3%, чем в среднем по РФ

Среднемесячная начисленная заработная плата в Дальневосточном федеральном округе превышает российскую на 22,8%. В то же время стоимость минимального набора продуктов питания выше, чем в среднем по России на 30,9%.

С учетом паритета покупательной способности реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы в целом по Дальневосточному федеральному округу ниже на 3%, чем в среднем по РФ.

Среднедушевые доходы в среднем по округу в 2010 году составили 110,8% уровня 2009 года.

Ситуация на рынке труда в субъектах округа остаётся относительно стабильной. Численность безработных на конец декабря снизилась по сравнению с 2009 годом на 27 тыс. человек и составила 88,1 тыс. человек, что ниже докризисного уровня.

Уровень регистрируемой безработицы в 2010 году - 2,48%. Коэффициент напряженности - 0,92. При этом работодателями предлагается более 100 тыс. вакансий, что превышает количество зарегистрированных безработных. На территории субъектов округа трудятся более 100 тыс. иностранных рабочих.