В 2011 году планируется снижение бюджетных доходов в ДФО

Если в минувшем году их общая сумма составила 463,7 млрд рублей, то по итогам текущего года прогнозируются сборы на уровне 434 млрд рублей.

Если прогноз сбудется, снижению подвергнутся многие значимые статьи расходов дальневосточных территорий: объем поддержки сельского хозяйства, малого предпринимательства, финансирование ЖКХ, осуществление социальной политики.

Как было сказано на прошедшем в Хабаровске Совете при полпреде президента в ДФО, тревожные оценки связаны с несколькими текущими факторами: с запланированным почти на 24 млрд рублей снижением перечислений из федерального бюджета; с ожидаемыми на уровне 3-4% потерями от вступивших в силу изменений в налоговой сфере, связанных с ликвидацией единого социального налога и общим увеличением фискальной нагрузки на экономику после повышения платежей в фонды соцcтрахования.

Снижение собственных доходов намечено во всех регионах ДФО, кроме Республики Саха (Якутия) и Камчатского края. Самообеспеченность бюджетов Приморского края, Сахалинской, Еврейской автономной областей, Чукотского округа продолжит снижение, отмеченное и в 2010 году.

Уровень покрытия собственными доходами консолидированных расходов в Приморье в минувшем году снизился менее чем на 1%. Но в целом он составляет всего 54,6% при среднем показателе по ДФО в 59,5%. При этом край имеет самые высокие объемы ВРП в 2010 году – 432,7 млрд рублей, и прогноз их роста в 2011 году до 490 млрд рублей. Губернатор Сергей ДАРЬКИН рассказал, что работающие на стройках саммита АТЭС компании в большинстве своем не региональные и платят налоги по месту регистрации, а произведенные ими объемы работ засчитываются в ВРП Приморья. Впрочем, это мало объясняет снижение собственных доходов регионального бюджета. К тому же и по объемам отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами на территории работ и услуг, Приморский край занял в 2010 году лишь 4-е место в ДФО.

Среди причин снижения доходной базы региональных бюджетов назывался высокий уровень криминализации дальневосточной экономики. По информации таможни, экспорт морских биоресурсов из регионов ДФО в 2010 году составил $1,9 млрд. А объем неучтенного незаконного экспорта, по оценке заместителя полпреда Владимира СЫРКИНА, в это же время приблизился к сумме $1 млрд. По словам главы Федерального агентства по рыболовству Андрея КРАЙНЕГО, воруется и вывозится в основном самый ценный промысловый вид – краб. Аналогичная ситуация сложилась и с экспортом древесины, составившим по официальным данным $1,1 млрд, - здесь объем неучтенных поставок оценивается в $300 млн.

Немаловажным фактором финансовых потерь названа и низкая цена официального экспорта, значительно уступающая не только среднемировой, но даже и среднероссийской как при поставках рыбопродукции, так и при продаже древесины. И дело не только в воровстве и несогласованности действий россиян. Усилия к удержанию цен принимают страны- потребители. В частности, КНР даже выдает дальневосточным российским рыбакам в аренду рыболовецкие суда, с условием отправки выловленной рыбы по низким ценам на перерабатывающие предприятия Китая.