Сбербанк ожидает активного роста кредитования жилья и торговли

Сбербанк РФ планирует в 2011 году финансировать в строительной отрасли в первую очередь секторы жилой недвижимости экономкласса и торговой недвижимости, сообщил директор управления финансирования недвижимости и инфраструктуры Сбербанка Сергей БЕССОНОВ журналистам.

В секторе коммерческой недвижимости Сбербанк РФ планирует расти главным образом за счет торговой недвижимости. «Торговая недвижимость - это драйвер роста номер один. Мы считаем, что торговые сети будут достаточно активно расти и требовать финансирования», - отметил представитель банка.

По его мнению, сектор офисной недвижимости будет восстанавливаться медленнее всего, поскольку по ряду регионов в настоящее время «существует переизбыток спроса». «Здесь нужно очень аккуратно смотреть на новые проекты. Офисная недвижимость, наверное, наиболее медленно восстанавливаемый сегмент», - подчеркнул глава управления.