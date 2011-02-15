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Банк «Меркурий» хочет увеличить уставный капитал
Банк «Меркурий» объявил о проведении допэмиссии, в ходе которой будет размещено 6 млн обыкновенных акций номиналом 10 рублей, после чего уставный капитал кредитной организации может достичь 130,5 млн рублей.
В настоящее время председателю совета директоров Сергею ВАХРЕЕВУ принадлежит 18,25928% акций ЗАО, члену совета директоров Алексею СИМАНЧУКУ - 17,54471%, Олегу ФОМИНУ - 14,36145%, Татьяне ТУЛАПИНОЙ - 13,26329%, Александру ДОБРЖАНСКОМУ - 11,62995%, Вячеславу ЧУКАНОВУ - 7,89784%.
Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий» создан 31 июля 1989 года. По решению общего собрания участников ТОО ПТКБ «Меркурий» 21 февраля 2000 года был преобразован в ЗАО ПТКБ «Меркурий». Согласно данным Центробанка, уставный капитал в настоящее время составляет 70,5 млн рублей (по данным самого банка уставный капитал составляет 90,5 млн рублей). Номинал акций - 10 рублей. Банк не является участником Системы страхования вкладов и не осуществляет размещение денежных средств физических лиц во вклады. Головной офис банка находится во Владивостоке.
По данным банка, на 31 декабря 2009 года под контролем членов совета директоров и членов правления находилось 39,6% от всех выпущенных акций. В списке компаний, аффилированных через ключевые фигуры менеджмента, присутствовали ООО «Ринго-Сервис», ООО «Приморье Бизнес Сервис», ООО «Далта-Восток-1», ООО «Управляющая компания «Океан», ООО «Санмит», ООО «ВладШинСнаб», ООО ПТО «Командор», ООО «Профит Шина». Согласно отчету о прибылях и убытках на 1 января 2011 года, банк получил 15,859 млн рублей прибыли.
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