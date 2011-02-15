Президент Дальневосточного банка покинула свой пост

4 февраля решением совета директоров досрочно прекращены полномочия президента ОАО «Дальневосточный банк» Ядвиги ДОБРЯНСКОЙ. Говорят, что она была жестким руководителем. Об этом лучше судить ее подчиненным. Но и должность президента банка не располагает гладить по головке. А та колоссальная ответственность, которая два десятилетия лежала на ее плечах, обязывала быть железной.

Ядвига Михайловна - один из самых авторитетных финансистов Дальнего Востока не только в среде банковских профессионалов, но и среди руководителей сотен компаний, которые в последние двадцать лет были и остаются клиентами Дальневосточного банка. Собственно она вместе с группой единомышленников и создавала этот банк и уверенно (более пятнадцати лет на капитанском мостике) вела его через кризисы, умело выстраивала курс в меняющихся рыночных обстоятельствах. Ее стиль управления - отражение личностных качеств: исключительная порядочность в отношениях с партнерами, крайне щепетильное отношение к деньгам, доверенным акционерами и клиентами, личная ответственность за все действия банка на рынке.

Ее эпоха - это здравый консерватизм, которого придерживался Дальневосточный банк всегда, даже в те времена, когда другие шли на риск, в расчете на хорошие прибыли. Банк никогда не зарабатывал по-легкому, но уверенно и стабильно прирастал капиталом, новыми клиентами. По многим позициям выступал пионером - именно Дальневосточный банк первым из регионалов привел на приморский рынок международные платежные системы и начал самостоятельно эмитировать пластиковые карты Visa. Специалисты банка первыми в регионе начали работать по совместным программам с Европейским банком реконструкции и развития, прошли стажировки в ведущих банках мира, предложив в итоге региональному рынку новые стандарты и продукты мирового качества.

Дело прошлое, но было время, когда банки в упор не хотели видеть малый бизнес - он был непонятным и неудобным клиентом. Более десяти лет назад Дальневосточный одним из первых взялся за этот сегмент рынка. По программе поддержки малого и среднего бизнеса совместно с ЕБРР начал не только кредитовать малых предпринимателей, но и учить их ведению бизнеса, общению с финансовыми институтами.

Пятнадцать лет назад Дальневосточный банк первым из местных обзавелся собственным большим и современным зданием. Сегодня этот факт не выглядит удивительным, но в то время в крае существовала такая почти традиция - как только банк начинал что-то строить, его банкротство было почти неизбежным. Примета такая была, а ее красноречивыми свидетелями остались яма от Восток-инвестбанка у Дома строительных организаций, долгие годы маячивший безжизненными окнами помпезный офис Дальрыббанка, который только недавно обжил филиал московского банка из первой десятки. На пятилетний юбилей Дальневосточного банка Ядвига Михайловна перерезала символическую ленточку нового дома и все эти годы была его ответственной и гостеприимной хозяйкой.

Говорят, прошлых заслуг не бывает, каждое время требует новых подвигов. Но и забывать о ярких поступках и самоотверженных делах не правильно - откуда иначе черпать опыт. Я очень хорошо помню наше общение с Ядвигой Михайловной в горячие дни августовского кризиса 1998 года. Обычно не очень разговорчивая и тщательно взвешивающая каждое слово, она в числе первых дала честное интервью «Золотому Рогу».

На грани финансовой несостоятельности тогда оказались все банки, а выйти с достоинством из той ситуации смогли лишь те, кто проявил личные и профессиональную состоятельность. В отличие от некоторых коллег, замешкавшихся в отпуске и рассчитывающих, что кризис подождет, Добрянская в первый же день вылетела домой из Лондона, где вела важнейшие для будущего банка переговоры. И уже по дороге начала обсуждать план действий со своими акционерами, крупными клиентами, позиция которых могла существенно повлиять на финансовую устойчивость банка. Она получила необходимую поддержку, банк достаточно быстро погасил панические настроения вкладчиков. А переболев кризисом, приобрел мощную прививку и в который раз удостоверился в правильности своей консервативной политики.

В отличие от некоторых коллег, которые в конце прошлого века обзавелись охраной, она ходила пешком с Дальзаводской на Эгершельд на работу, любуясь по дороге утренним городом, ощущая его ритм и настроение. Ей нечего было бояться, поскольку никого не кинула, никому не перешла дорогу. А отгораживаться от людей не ее правило.

В прошлом году мы вместе возвращались с форума из Хабаровска поездом «Океан». Откомандировав своего водителя отвезти меня домой, она попросила заехать за ней ровно в 11 часов, поскольку в 13 уже был ее рейс на Москву. Из тяжелой командировки - в не менее напряженную - в этом и есть Ядвига Михайловна. И никакой возраст и усталость тут не в счет.