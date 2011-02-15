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Ипотека стала социальной
По данным Росеестра, банковским кредитом для покупки жилья в 2010 году россияне пользовались почти вдвое чаще, чем в позапрошлом. О восстановлении ипотечного рынка говорит растущий в посткризисный период спрос на жилую недвижимость и постепенное улучшение банками условий кредитования.
Еще одним трендом года ушедшего стало появление и активное развитие «социальной» ипотеки для молодых семей и военнослужащих. Новыми веяниями ипотечного рынка с «ЗР» поделился Илья ТКАЧУК, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
- Илья Владимирович, с какими результатами удалось закончить прошлый год?
- Поводом для радости были и результаты нашей работы, и проведенное комплексное улучшение ипотечной продуктовой линейки Примсоцбанка. Так, по итогам 2010 года объем выданных ипотечных кредитов составил 1,5 млрд рублей. Эта цифра близка к докризисным показателям. А если сравнивать с 2009 годом, то увеличение произошло в 6,5 раз, что не могло не сказаться на нашем месте в промежуточном рейтинге самых «ипотечных» банков России – в середине прошлого года мы вошли в ТОП-25 по количеству и объему выданных ипотечных кредитов (по версии агентства «РБК.Рейтинг»).
Сегодня мы предлагаем уже 15 разноплановых ипотечных программ, включая универсальный кредит под залог жилой и коммерческой недвижимости. Нашим несомненным успехом считаю введение двух специализированных продуктов, которые отличаются своей социальной направленностью. Это «Военная ипотека» – предложение для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Также появилась программа «Материнский капитал», с помощью которой распорядители средств семейного капитала смогут увеличить размер кредита на сумму сертификата, используя его в качестве первоначально взноса.
- В чем преимущества «социальных» кредитов, о которых Вы сказали?
- «Военная ипотека» реализуется в соответствии с федеральным законом и гарантии по ней предоставляет государство. Программа рассчитана для покупки квартиры без привлечения собственных средств военнослужащего. Фактически клиент платит по кредиту столько, сколько поступает на его именной накопительный счет. Свои накопления он может использовать в качестве дополнительного первоначального взноса для увеличения стоимости приобретаемого жилья. Отмечу, что с 2011 года ставка по этой программе снизилась на 1,25 процентных пункта.
Ипотечный кредит «Материнский капитал» ориентирован на покупку вторичного жилья семьей со средним доходом. Он включает в себя одну из самых низких процентных ставок среди продуктов банка и отсутствие страхования ответственности при минимальном первоначальном взносе (экономия порядка 2-19% от общего размера кредита). Погасить банку часть ссуды с помощью сертификата можно в течение полугода.
- Как улучшались условия кредитования? Какие они сейчас?
- В сравнении с 2009 годом по ряду ипотечных программ годовая процентная ставка упала на 4-5%. Теперь она начинается от 10,5% годовых в рублях и от 8,5% годовых в долларах США. Напомню, что максимальная сумма кредита может доходить до 18 млн рублей (либо эквивалент в валюте). Кредиты предоставляются на срок до 27 лет с первоначальным взносом от 10%. Среди других изменений стоит отметить введение льготных условий для участников зарплатных проектов, постоянных и корпоративных клиентов Примсоцбанка.
- Есть ли у Вас сопутствующие услуги, которые могут быть полезны «ипотечным» клиентам?
- Еще несколько лет назад мы запустили услугу «Межгород», с помощью которой клиенты могут подавать заявки на ипотечный кредит в одном городе, а приобретать недвижимость – в другом (необходимо лишь, чтобы во втором городе был наш офис). Это очень удобно, когда Вы решили, например, переехать из Владивостока в Санкт-Петербург, приобрести квартиру для детей, учащихся в Москве или Подмосковье, перевезти родителей, проживающих в Омске, поближе к себе и т.д. Банк упрощает процесс сделки, избавляя Вас от лишних хлопот. Для этого мы сотрудничаем в каждом регионе присутствия с риэлтерскими, страховыми и оценочными компаниями.
Если говорить в общем, то работа Примсоцбанка построена по принципу «Одного окна», когда с клиентом работает персональный консультант. Он помогает выбрать кредит и подготовить пакет документов, объясняя все детали ипотечной сделки. Срок принятия решения о кредитовании занимает всего два дня, а деньги мы можем перечислить в день подписания ипотечного договора. Через сайт банка www.pskb.com доступно предварительное одобрение на получение кредита, а также ипотечный калькулятор.
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