Сбербанк меняет облик

В конце 2010 года Сбербанк России вступил на путь крупных преобразований, важнейшая задача которых - стать ближе к своим клиентам, сделав банковское обслуживание максимально комфортным. В рамках ребрендинга в новый формат будут переведены все внутренние структурные подразделения банка, среди которых более 440 расположены на территории ДФО.

О том, какими мы увидим офисы банка к 2014 году, рассказал «ЗР» начальник сектора развития сети ВСП Дальневосточного банка Сбербанка России Алексей ТЕРСИН.

- Решение о проведении ребрендинга было принято еще в 2009-2010 годах. Что уже сделано в этом направлении на сегодняшний день?

- Во-первых, как многие могли заметить, у Сбербанка изменился логотип - пусть незначительно, но с определенным смыслом. Теперь он как бы направлен вверх, символизируя стремление банка всегда делать что-то новое, совершенствоваться, быть ближе к своему клиенту. Но главное в начавшихся преобразованиях - это, конечно, изменение формата наших внутренних структурных подразделений, то есть офисов обслуживания. Первый такой офис на Дальнем Востоке был открыт 12 ноября прошлого года в Хабаровске. Второй открылся 15 января этого года.

- Что именно подразумевается под «новым форматом» офисов Сбербанка?

- Во-первых, будут убраны стекла, разделяющие клиентов с нашими сотрудниками, что, несомненно, сделает банковское обслуживание и решение любых вопросов более комфортным, быстрым, а значит, качественным. Важно, что благодаря специальным электронным табло и мягким диванам даже длительное время ожидания перестанет быть для клиента столь утомительным, как в офисах «старого образца». К сокращению времени ожидания приведет и универсализация наших сотрудников. То есть теперь каждый работник сможет осуществлять широкий спектр банковских операций. Также, если в любом отделении банка уже давно можно увидеть сотрудника, занимающегося исключительно вопросами кредитования, то в новых офисах появятся и аналогичные операторы по вкладам. ВСП нового формата также будут оснащены несколькими компьютерами общего пользования, позволяющими каждому посетителю управлять своим счетом через Сбербанк-онлайн. И, пожалуй, последнее, что можно отметить: в каждом офисе Сбербанка теперь будут предусмотрены специальные детские уголки, где малыши смогут порисовать, пока родители ожидают своей очереди.

- Почему процесс «переформатирования» завершится только к 2014 году? С какими сложностями вам приходится сталкиваться?

- Основная причина столь долгого преобразования наших офисов - это, конечно, очень широкая сеть филиалов. Только на Дальнем Востоке их более 440. Причем в 2011 году мы планируем обновить лишь 20 из них, плюс еще в 30 начнутся подготовительные работы. Далее работа пойдет гораздо активнее. Важно также учитывать, что переформатирование ВСП повлечет за собой их временное закрытие. А прекратить работу одновременно всех офисов мы, конечно, не можем. При этом далеко не всегда в том или ином офисе можно организовать пространство так, как этого требует новый формат. В этих случаях отделение банка вынуждено переезжать в другое помещение, где ремонт обычно начинается с нуля и, следовательно, длится дольше. Кроме того, формат каждого нового офиса зависит от его будущей аудитории: для физических и юридических лиц банковские отделения организованы по-разному. Что касается обслуживания VIP-клиентов, то оно также будет иметь свои особенности.