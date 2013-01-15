В новый год с новыми налогами

«ЗР» представляет наиболее интересные изменения в налоговом законодательстве

Ежегодно налоговое законодательство претерпевает многочисленные изменения. Основная масса поправок направлена на стимулирование развития малого бизнеса, а также сельскохозяйственного производства. В связи с этим усовершенствованы действующие специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД) и введен новый - патентная система налогообложения, которая заменит действующую УСН на основе патента, применяемую индивидуальными предпринимателями в соответствии со ст. 346.25.1 НК РФ.

Годовая отчетность -

до 31 марта

С 1 января 2013 года организации (за исключением тех, которые не обязаны вести бухучет) должны представлять в налоговый орган только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ) не позднее 31 марта. При этом необходимо учитывать, что если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Так, 31 марта 2013 года - воскресенье, следовательно, последним днем подачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2013 году является 1 апреля (понедельник).

В перечень понятий, используемых для целей налогового законодательства, введен термин «коэффициент-дефлятор» (пункт 2 ст. 11 НК РФ), что позволит исключить неоднозначность его толкования. Этот показатель устанавливают ежегодно на каждый следующий календарный год и применяют, в частности, для целей НДФЛ, ЕНВД, УСН и патентной системы налогообложения. На 2013 год коэффициент-дефлятор для целей УСН и патентной системы установлен ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ в размере, равном единице.

Единый сельскохозяйственный налог

С 2013 года вместо заявления о переходе на уплату ЕСХН представляется уведомление (п. 5 ст. 346.2 НК РФ). Подавать его в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя нужно до 31 декабря (включительно) года, предшествующего переходу на уплату ЕСХН. Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный предприниматель могут уведомить о переходе на ЕСХН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет (п. 2 ст. 346.3 НК РФ), ранее - пять рабочих дней.

Значимым нововведением является дополнение ст. 346.3 НК РФ новым п. 4.1. Согласно данному положению вновь созданная организация (вновь зарегистрированный предприниматель) вправе продолжать применять ЕСХН, даже если в первом налоговом периоде у нее отсутствовали доходы от сельскохозяйственной деятельности (глава 26.1 НК РФ, Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ). При прекращении деятельности, в отношении которой уплачивался ЕСХН, не позднее 15 дней с даты ее прекращения нужно подать в инспекцию соответствующее уведомление (п. 9 ст. 346.3 НК РФ). И не позднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором согласно соответствующему уведомлению прекращена деятельность, - подать декларацию и уплатить налог (п. 5 ст. 346.9 и подп. 2 п. 2 ст. 346.10 НК РФ).

Фермер за грант

не заплатит

Перечень не облагаемых НДФЛ доходов, установленный ст. 217 НК РФ, дополнен новыми положениями, согласно которым освобождаются от налогообложения:

- гранты, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства, а также суммы единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера и гранты на развитие семейной животноводческой фермы (п. 14.1 ст. 217 НК РФ);

- субсидии, предоставляемые главам крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ (п. 14.2 ст. 217 НК РФ).

Льготный порядок применяется в отношении грантов и субсидий, полученных после 1 января 2012 года (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.10.2012 N 161-ФЗ).

Упрощенная система налогообложения скорректирована

Предельный размер доходов, при превышении которого налогоплательщики утрачивают право на применение УСН, остался равным 60 млн рублей (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Коэффициент-дефлятор на 2013 г. установлен в размере единицы (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ).

Скорректировано одно из требований, ограничивающих право на применение УСН: из подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ исключены слова «нематериальные активы». Соответственно, указанный спецрежим вправе применять организации, у которых лимит остаточной стоимости амортизируемого имущества в 100 млн рублей не превышает только остаточная стоимость основных средств. Теперь остаточная стоимость нематериальных активов не влияет на право организации применять УСН.

Следует обратить внимание на то, что налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, которые одновременно применяют УСН и патентную систему, для соблюдения максимальной величины, ограничивающей право на применение УСН, при определении доходов должны учитывать доходы по двум этим спецрежимам (абз. 2 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

В перечне ограничений на применение УСН появилось новое положение, согласно которому при непредставлении уведомления о переходе на УСН в установленные сроки налогоплательщики не вправе применять данный спецрежим (подп. 19 п. 3 ст. 346.12, гл. 26.2 НК РФ, Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ).

Добровольный ЕНВД

С 2013 года применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не является обязательным (п. 1 ст. 346.28 НК РФ). Организации и индивидуальные предприниматели могут добровольно перейти на данный спецрежим при соблюдении установленных ограничений, а также если на соответствующей территории такой режим введен органами местного самоуправления. Плательщики ЕНВД вправе перейти на иной режим налогообложения со следующего календарного года (п. 1 ст. 346.28 НК РФ). Налогоплательщики, которые уплачивали ЕНВД в 2012 году и желают продолжить применение этого спецрежима в 2013 г., представлять заявление о постановке на учет не должны (глава 26.3 НК РФ, Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ, Федеральный закон от 02.10.2012 N 161-ФЗ).

Ограничение по количеству работников для перехода и утраты права на применение ЕНВД определяется исходя из средней численности сотрудников (подп. 1 п. 2.2 ст. 346.26, абз. 37 ст. 346.27 НК РФ).

Организации потребительской кооперации, а также хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются такие организации, вправе применять ЕНВД даже при превышении лимита средней численности работников (абз. 2 подп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ).

С нового года ЕНВД применяется при оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке не только автотранспортных средств, но и мототранспорта, а также при предоставлении для указанных средств во временное владение (в пользование) мест для стоянки (подп. 3 и 4 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

С 1 января 2013 года ЕНВД применять можно предпринимателям и организациям, оказывающим услуги по проведению техосмотра автомототранспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении на территории РФ (в случаях, предусмотренных международными договорами, - также за ее пределами) (абз. 9 ст. 346.27 НК РФ).

А сумму единого налога можно уменьшать теперь не только на страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС, а также на расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности (только в части, оплаченной работодателем, то есть за первые три дня (подп. 2 п. 2 ст. 346.32 НК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ), но и на платежи по договорам добровольного личного страхования, заключаемым в пользу работников (подп. 3 п. 2 ст. 346.32 НК РФ).

Но все движется к тому, что с 2018 года ЕНВД будет отменен (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ).

Патенты для предпринимателей

С 1 января 2013 года порядок осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями с применением патента регулируется новой гл. 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ, которая заменила действовавшую ранее ст. 346.25.1 НК РФ. По количеству позиций перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система, сократился по сравнению с установленным для УСН на основе патента (с 69 до 47). Однако произошло это за счет укрупнения некоторых видов предпринимательской деятельности. Отметим, что с 1 января 2013 г. патент можно получить на ряд новых видов деятельности, в отношении которых ранее УСН на основе патента не применялся. К их числу относится, например, розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м или через объекты нестационарной торговой сети. По сравнению с УСН на основе патента сократился срок подачи в инспекцию заявления на выдачу патента до 10 рабочих дней, которые должны предшествовать дате начала применения спецрежима (п. 2 ст. 346.45, п. 6 ст. 6.1 НК РФ).

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). Заявление на выдачу патента должно быть подано не позднее 10 дней до даты начала применения спецрежима в инспекцию по месту регистрации предпринимателя или в любой налоговый орган в субъекте РФ, в котором налогоплательщик не состоит на учете (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

Для применения патентной системы средняя численность наемных работников, привлекаемых предпринимателем по всем видам осуществляемой деятельности, не должна превышать 15 человек, а объем годовой выручки, полученной от деятельности в рамках патентной и упрощенной систем, - 60 млн рублей (п. 5 ст. 346.43, подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

Подлежащий уплате налог исчисляется как доля в размере шести процентов от установленного субъектом РФ потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода по определенному виду деятельности (ст. ст. 346.47, 346.50 и п. 1 ст. 346.51 НК РФ).

Налоговым периодом признается срок, на который выдан патент, или период с даты начала его действия до даты досрочного прекращения предпринимательской деятельности (ст. 346.49 НК РФ). Применяющие патентную систему предприниматели ведут налоговый учет доходов кассовым методом в книге учета доходов по патентной системе (ст. 346.53 НК РФ)

Индивидуальные предприниматели на патенте вправе не вести бухгалтерский учет (п. 1 ст. 346.53 НК РФ, подп. 1 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Стоимость патента не уменьшается на сумму страховых взносов.

Значительно повышены страховые взносы для ИП

С 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, перечисляют взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированных размерах (Федеральным законом от 03.12.2012 N 243-ФЗ). Фиксированный размер взноса в ПФР определяется исходя из двукратного размера МРОТ, установленного на начало финансового года (ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Таким образом, для расчета взноса в ПФР за год необходимо МРОТ умножить на два, на соответствующий тариф и на 12. Например, в 2013 г. предприниматели должны будут перечислить в ПФР 32 479 руб. 20 коп. (5 205 x 2 x 12 x 26%).

Фиксированный размер взноса в ФФОМС, как и ранее, определяется исходя из МРОТ - без умножения на два (ч. 1.2 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Например, в 2013 г. предприниматели должны перечислить в ФФОМС 3 185 руб. 46 коп. (5 205 x 12 x 5,1%).

В указанном порядке исчисляют взносы и главы крестьянских (фермерских) хозяйств за себя и за каждого члена хозяйства (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

С 1 января 2013 года ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ дополнена ч. 6, согласно которой предприниматели, адвокаты и иные плательщики взносов, указанные в п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, вправе не исчислять и не уплачивать взносы за следующие периоды, в течение которых они не вели свою профессиональную деятельность.

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.