Сбербанк в 2010 году ожидает роста депозитов физлиц на 26,1%

Сбербанк ожидает рост депозитов физлиц по итогам 2010 года в размере 26,1%, сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в пресс-службе кредитной организации. В 2011 году, по прогнозу, этот показатель вырастет на 25,5%. Сохранить долю на рынке Сбербанк рассчитывает не за счет повышения ставок и ценовой конкуренции, а за счет видоизменения продуктовой линейки. «У нас будет видоизменяться продуктовый ряд. Это произойдет буквально в конце первого квартала 2011 года. Продуктовая линейка будет существенным образом модернизирована для массового сегмента», - сказал зампред правления Сбербанка Александр ТОРБАХОВ.