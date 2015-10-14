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В Сбербанке стартовала акция лизинга "Осень возможностей"

14 Октября 2015, 11:51 | Дальний Восток

Сбербанк улучшил условия финансирования по лизинговым экспресс-продуктам. Компания «Сбербанк Лизинг» запустила акцию «Осень возможностей», которой можно воспользоваться в офисах Сбербанка, обслуживающих корпоративных клиентов.

Новая программа поддержки малого и среднего бизнеса предусматривает: сниженные ставки удорожания; скидки по программе субсидирования от Минпромторга России – 10% от цены транспортного средства при уплате авансового платежа (скидки действуют в отношении грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, произведенных в 2015 году); скидки по программе субсидирования от Республики Беларусь, предусматривающей компенсацию части лизинговых платежей в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, клиентам доступны традиционные преимущества линейки экспресс-продуктов АО «Сбербанк Лизинг»: минимальные сроки одобрения, большие объемы финансирования и доступность в широкой сети Сбербанка.

Заявки на лизинг от микро и малого бизнеса рассматриваются за 8 часов, на основании 6 видов документов. При этом предоставляется финансирование до 24 млн. рублей (лимит на один предмет лизинга увеличен до 10 млн. рублей).

Ускоренная и упрощенная процедура оформления сделки действует и для предприятий  среднего, крупного бизнеса. При этом компании получают финансирование до 300 млн. рублей, сроком до 5 лет и со ставкой удорожания на уровне корпоративных проектов.

Акция «Осень возможностей» действует до 31 ноября 2015 года. Подробную информацию об акции и лизинговых продуктах можно получить у клиентских менеджеров в офисах АО «Сбербанк Лизинг» и в отделениях ПАО Сбербанк, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в регионах присутствия компании «Сбербанк Лизинг».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: лизинг  финансирование  субсидия  бизнес  сбербанк  Минпромторг  мсб  акция 



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