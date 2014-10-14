Сбербанк выступил генеральным партнером конференции "Silicon Valley Meets Russia"

Сбербанк выступил генеральным партнером второй ежегодной Международной конференции «Silicon Valley Meets Russia», посвященной вопросам венчурного финансирования, создания и развития высокотехнологичных компаний и стратегиям выхода на международный рынок.

Партнером проекта является Silicon Valley Bank (США). В мероприятии приняли участие известные российские и зарубежные предприниматели, представители крупных мировых компаний, венчурных фондов, институтов развития, инвесторы.

Как и в прошлом году, в рамках Silicon Valley Meets Russia прошел конкурс стартапов, победитель которого получит главный приз – поездку в Кремниевую долину от Сбербанка с приемом от Silicon Valley Bank. Кроме того, на конференции был организован мастер-класс по обучению презентации бизнес-планов профессиональным инвесторам, где судьями выступили известные зарубежные и российские венчурные инвесторы.

«В рамках дальнейшего развития стратегического партнерства с Silicon Valley Bank Сбербанк создает бизнес венчурного финансирования для предоставления банковских и консультационных услуг компаниям, работающим в высокотехнологической сфере, – отметил старший вице-президент Сбербанка Денис БУГРОВ. – В России в настоящий момент существует неосвоенный рынок предоставления банковских услуг инновационным компаниям. Стратегическое партнерство с Silicon Valley Bank позволит Сбербанку использовать передовые технологии построения нового успешного бизнеса».

ZRPRESS.RU, Владивосток.