Право заемщиков досрочно возвращать кредит без комиссии грозит дальнейшим ростом кредитных ставок

Законодательная деятельность последних лет, с виду направленная на заботу о потребителях, приводит в итоге только к одному: ставка по кредитам в России никак не может опуститься до уровня развитых стран. Об этом 12 октября в ходе конференции «Слияния и Поглощения в банковской сфере» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

"Регуляторы не предпринимают никаких реальных мер, чтобы снизить процентную ставку по кредитам (а в России она высочайшая среди развитых стран и близких к ним), - считает Тосунян. - Зато делают много того, что пугает рынок. Причем с разных сторон. Вот, например, принятый на днях Госдумой в третьем чтении закон о досрочном погашении банковских кредитов (поправки в статьи 809 и 810 ГК РФ). Творим, не понимая, что творим. Я полагаю, что ситуацию надо более четко регламентировать. Если человек, например, взял потребкредит под покупку телевизора, а тот оказался неисправным, и его надо возвращать продавцу, то здесь можно согласиться на отмену кредита без штрафных санкций. Но если по закону абсолютно любой кредит можно вернуть без комиссии, всего лишь предупредив банк за 30 дней, то не справедливо ли дать и банку право в любой момент потребовать досрочного возврата кредита? Тоже предупредив клиента за месяц. И кто тогда вообще будет занимать и кредитовать?"

"Банки не бедные, они не разорятся от поправок в ГК, - признался глава ассоциации. - Просто эти проблемы в очередной раз будут переложены на плечи дисциплинированных заемщиков. Риски досрочного возврата будут заложены в проценты.

Та же логика касается проблемы подсудности. Инициативы законодателя отменить договорную подсудность, установить рассмотрение дел о невозврате кредитов только по месту жительства клиента со всей очевидностью накладывают на банки дополнительные обременения. Я еще понимаю, если бы речь шла о месте получения кредита. Но мы, слава Богу, дожили до отмены прописки, и теперь местом жительства гражданина может быть любая точка России. То есть банк должен гоняться за ним по всей стране с делом о невозвращенном кредите".

"Еще одна проблема - слишком жесткий закон о персональных данных, - считает Гарегин Тосунян. - Необходимость заручаться согласием клиента на обработку любой информации о нем тоже увеличивает организационные расходы, которые в итоге ложатся в процентную ставку. Между тем часть данных можно было бы засчитывать автоматом: когда человек обращается в банк за тем или иным финансовым продуктом, он акцептует публичную оферту, в том числе и касающуюся информации о нем. А то так можно дойти и до абсурда, когда в ЗАГСе новобрачных будут просить подписывать согласие на обработку их паспортных данных".