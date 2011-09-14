Максимальная ставка по вкладам повысилась до 8,05%

ЦБ РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам. Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в 1 декаде сентября максимальная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 8,05%.

Напомним, в течение всего июля и августа ставка была зафиксирована на уровне 7,88%. Таким образом, повышение ставки произошло впервые за последние 2 месяца.

Мониторинг проведен департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использованием информации, представленной на web-сайтах следующих банков: Cбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, банк "Уралсиб", МДМ Банк, Россельхозбанк.