Номос-Банк предлагает малому бизнесу «Легкий кредит»

Номос-Банк запустил новую кредитную программу для представителей малого бизнеса. «Легкий кредит» выдается на покрытие текущих расходов.

Оформить его может небольшая компания, индивидуальный предприниматель или же владелец бизнеса в качестве физического лица. Программа не требует залога и поручителей.

Получить в кредит можно сумму от 100 тыс. до 1 млн. рублей на срок до 3 лет. Процедура оформления кредита займет не более 2 дней, отметили в пресс-службе банка.