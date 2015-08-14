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Сбербанк запустил вклад "Счастливый процент"
Сбербанк сообщает о запуске вклада «Счастливый процент» с повышенными процентными ставками, а также о повышении процентных ставок по сберегательным сертификатам.
Вклад «Счастливый процент» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в период с 13 августа по 30 сентября 2015 года включительно.
Во вклад «Счастливый процент» могут быть размещены денежные средства от 100 тыс. рублей сроком на 6 или 9 месяцев с начислением процентов в конце срока. Максимальная ставка по вкладу составляет 10,10% годовых. Вклад открывается только в рублях.
Также в период с 13 августа по 30 сентября 2015 включительно будут повышены ставки по сберегательным сертификатам Сбербанка на сроки от 181 до 365 дней на суммы от 50 тыс. до 100 млн рублей.
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