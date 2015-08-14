Сбербанк запустил вклад "Счастливый процент"

Сбербанк сообщает о запуске вклада «Счастливый процент» с повышенными процентными ставками, а также о повышении процентных ставок по сберегательным сертификатам.

Вклад «Счастливый процент» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в период с 13 августа по 30 сентября 2015 года включительно.

Во вклад «Счастливый процент» могут быть размещены денежные средства от 100 тыс. рублей сроком на 6 или 9 месяцев с начислением процентов в конце срока. Максимальная ставка по вкладу составляет 10,10% годовых. Вклад открывается только в рублях.

Также в период с 13 августа по 30 сентября 2015 включительно будут повышены ставки по сберегательным сертификатам Сбербанка на сроки от 181 до 365 дней на суммы от 50 тыс. до 100 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.