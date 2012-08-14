Прибыль АТБ в июле превысила 0,5 миллиарда рублей

Сумма балансовой прибыли Азиатско-Тихоокеанского Банка за июль 2012 года составила 503 млн рублей, а по итогам семи месяцев работы в текущем году - 1 838 млн рублей.

Это в два раза больше суммы прибыли за аналогичный период прошлого года.

«Золотой Рог».