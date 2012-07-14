Вероятность девальвации российской валюты как никогда велика

Сокращение расходов - не единственный способ исполнить бюджетные обязательства России в условиях надвигающегося кризиса. Наряду с этим можно попытаться пополнить государственную казну - реально (за счет повышения налогов) или номинально (путем существенного понижения курса рубля). И если первый вариант на сегодняшний день вызывает сомнения, пойти на девальвацию власти готовы, предположили специалисты ГУ-ВШЭ, проанализировав Бюджетное послание Владимира ПУТИНА. Об этом пишет Yтро.ru.

«Высочайшая зависимость доходов федерального бюджета от мировых цен на нефть создает большой соблазн использовать девальвацию как способ повысить не только текущие поступления в бюджет, но и рублевую оценку уже накопленных объемов Резервного фонда и ФНБ. Хотя г-н ИГНАТЬЕВ обычно с гневом отвергает такую возможность, с учетом всех обстоятельств этот вариант представляется нам вполне вероятным», - говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» ГУ-ВШЭ.

Обстоятельства хорошо известны: многочисленные дорогостоящие невозвратные предвыборные обещания, которые теперь придется выполнять. А как - не понятно. Центральной новацией Бюджетного послания стало введение бюджетного правила, о котором так долго спорили МЭР и Минфин. «Согласно заявлению министра финансов, выполнение бюджетного правила в 2013 году потребует сокращения запланированных на 2013 год номинальных расходов в сумме 343 млрд рублей. В послании об этом ничего не сказано, что наталкивает нас на мысль о том, что это и есть главная дискуссионная точка в текущем бюджетном процессе. Действительно, объем расходов на 2013 год планировался еще до оглашения предвыборных обещаний Владимир Путина и серии президентских указов от 7 мая 2012 года, которые, как понятно, лишь нарастили бюджетные обещания», - говорится в докладе ВШЭ.

Названные указы заслужили особое внимание аналитиков. «Принудительное повышение продолжительности жизни и рождаемости, и полуторакратный рост производительности труда к 2018 году (7% в год!), и взлет на 20-е место по рейтингу Doing Business, и многое другое, о чем можно с удовольствием помечтать, но вот как достичь - никому не понятно. Хоть мы и не являемся поклонниками политики нынешнего кабмина - по-человечески нам жаль его членов», - иронизируют эксперты.

Косвенно готовность монетарных властей к девальвации подтвердил во вторник заместитель председателя Центробанка РФ Сергей ШВЕЦОВ. «Говоря о бюджете, можно сказать, что снижение цен на нефть компенсируется изменением курса. Это механизм самолечения. Свободный валютный курс - это иммунитет экономики к внешним шокам», - отметил он на заседании круглого стола «Рубль в 2012 году: итоги и прогнозы».

Регулятор по-прежнему не видит ничего страшного в нынешней волатильности валютного рынка. По мнению Швецова, она не является серьезной и будет длиться достаточно долго. «Нервозность связана с тем, что за ту модель, которую развитый мир использовал до 2007 года, когда блага приобретались в долг, и потребление съело производство будущих поколений, кто-то должен расплатиться», - пояснил он.

Свою миссию Банк России видит в том, чтобы не дать разгуляться спекулянтам, аккуратно сглаживая колебания курса, но не более того.

«Золотой Рог».