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Заемщики устремились в банки
Банки РФ без учета Сбербанка в мае нарастили кредиты предприятиям на 1,5%, физлицам - на 3,1%. Такую статистику привел глава департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Алексей СИМАНОВСКИЙ на заседании Межрегионального банковского совета. «Это подтверждает, что жизнь в банковской сфере продолжается», - заметил он.
Совокупный кредитный портфель банков без учета Сбербанка в прошедшем месяце вырос на 1,6%, за январь-май он увеличился на 6,2% - до 16,987 трлн рублей.
В апреле российские банки (без Сбербанка) смогли увеличить портфель кредитов нефинансовым предприятиям на 1,5%, займы населению - на 2,9%. С учетом Сбербанка объем кредитов компаниям вырос на 1,7%, физлицам - на 2,8%. В январе-феврале месячный прирост корпоративного портфеля не превышал полпроцента, по розничному портфелю в начале года даже было сокращение. По итогам 1-го квартала банкам удалось нарастить кредиты предприятиям на 2,2%, населению - на 2,6%, но в мае темпы прироста ссудного портфеля оказались самыми внушительными с начала года.
При этом кредитная активность населения в последние месяцы была выше, чем предприятий, а платили по кредитам частные заемщики более исправно. Кредитование физлиц в кризис «сильнее упало, поэтому оно сильнее восстанавливается», объяснял в мае председатель ЦБ Сергей ИГНАТЬЕВ. По его словам, регулятора устраивают темпы роста кредитного портфеля банков. С 1 мая 2010 года по 1 мая 2011 года портфель увеличился более чем на 17%, прогноз ЦБ по росту кредитования в текущем году остается прежним - 20% или чуть выше (20-25% по кредитованию предприятий и 25-30% по кредитам населению).
Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков без учета Сбербанка на 1 июня составила 4,48%, рассказал Алексей Симановский. На 1 мая просрочка была меньше - 4,39%, но по сравнению с началом года показатель снижается (на 1 января - 4,57%). Изменение доли просрочки в мае ЦБ считает незначительным. «Я называю это рябью на воде», - сказал Симановский. Основной прирост просрочки обеспечили кредиты нефинансовым организациям. Доля просрочки по ним выросла до 5,01% на 1 июня с 4,85%. Просрочка по кредитам физлицам (без учета Сбербанка) снизилась до 8,04% на начало лета по сравнению с 8,25% месяцем ранее.
Прибыль банковского сектора без учета Сбербанка в мае выросла на 41,9 млрд рублей, за пять месяцев банки заработали 195,3 млрд рублей, подсчитали в ЦБ. Вклады физлиц за последний весенний месяц увеличились на 0,8%, или 45,7 млрд рублей, с начала года сбережения россиян в банках выросли на 6,5% - до 5,448 трлн рублей, сообщает «Финмаркет».
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