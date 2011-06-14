Информация по счетам в Промсвязьбанке доступна по телефону

В Промсвязьбанке теперь можно получить информацию по счетам, картам и вкладам через систему IVR по телефону в автоматическом режиме.

Для получения необходимой информации через IVR клиенту, имеющему доступ в PSB-Retail, необходимо позвонить в Контакт-центр банка 8 800 333 03 03 и выбрать автоматический режим получения информации.