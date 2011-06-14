Нас ждет новая пенсионная реформа?

Правительство сделало первый шаг к радикальной реформе пенсионной системы. До 22 июня оно должно принять решение по проблеме страховых взносов. Дилемма, которую предстоит решить, из разряда «и волки (бизнес) сыты, и овцы (пенсионеры) целы».

Как заявил помощник президента Аркадий ДВОРКОВИЧ, возможны два варианта снижения ставки страховых взносов. Первый – плательщики (бизнесмены - работодатели) разделяются на три части; крупный бизнес остается с нынешними ставками - 34%, средний получает ставку, «близкую к 26%» (требование президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА), малый бизнес – 16-20%. Второй вариант - это 30% ставки для крупного и среднего бизнеса, и 16-20% - для небольшой части малых бизнесменов.

Однако ни в первом, ни во втором случае дыру в Пенсионном фонде заткнуть не удастся. Дворкович сообщил, что на совещании Медведева и ПУТИНА в качестве источника средств для ПФР назывался Фонд национального благосостояния (в нем Минфин копил деньги на нужды будущих пенсионеров, сейчас в ФНБ - 2,6 трлн руб.), а также повышение порога облагаемых страховыми взносами зарплат (сейчас он равен 463 тыс. руб. в год).

Но ФНБ – не резиновый. Поэтому оба варианта решения проблемы страховых взносов – компромиссные и будут действовать только два года. После президентских выборов-2012 нас ждет вторая глобальная реформа пенсионной системы. Ее контуры обозначил статс-секретарь Минздрава Юрий ВОРОНИН. Смысл предложений - в отказе от реформы Михаила ЗУРАБОВА и введении новой пенсионной формулы, что позволит ликвидировать «дыру» и отказаться от вливаний из бюджета.

Минздрав предлагает, прежде всего, отказаться от индексации пенсий по инфляции и привязать их к средним зарплатам в экономике. Второй принцип - давать полную пенсию только за 30-летний трудовой стаж. Фактически это альтернатива повышению возраста выхода на пенсию, т.к. некоторые категории граждан (например, женщины, бравшие декретные отпуска) 30 лет стажа не наберут, как ни крути.

Третье радикальное изменение - работодатель будет платить страховые взносы со всей суммы зарплаты (сейчас действует регрессивная шкала – с крупных зарплат страховые взносы не взимаются). Наконец, Минздрав предлагает отказаться от накопительной части пенсий, плюс корректировать размеры пенсий «вручную» – через специальный коэффициент (то есть, правительство при необходимости сможет снизить размер пенсий).

В итоге, «балансировка» доходов и расходов ПФР в 2014 году потребует коррекции и налоговой системы, и отказа от массовых «льготных» пенсий, и параллельной коррекции системы здравоохранения, пишет Svpressa.ru.