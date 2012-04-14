Владимир Путин заработал за прошлый год 3,66 млн рублей

14 апреля, ZRPRESS. На сайте российского правительства сегодня опубликована информация о доходах членов кабинета министров. Согласно представленным данным доход премьер-министра Владимира Путина за прошлый год составил 3,66 млн рублей. Еще 443 тыс. рублей в 2011 году составил доход супруги Путина.

В собственности главы правительства находятся 3 отечественных автомобиля и один автоприцеп, унаследованный им от отца. Владимир Путин также владеет двумя квартирами, двумя гаражами и одним земельным участком.

«Золотой Рог».