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ВТБ предлагает buy-back или дивиденды
С 12 марта все 114 тыс. участников народного IPO банка ВТБ смогут подать заявления на обратный выкуп акций банка по цене 13,6 коп. Те, кто продаст свои акции, не смогут получить дивиденды за 2011 год, размер которых в этом году может вдвое превысить прошлогодний уровень. Миноритарии ВТБ считают, что банк спешит с выкупом и мог бы вынести этот вопрос на годовое собрание акционеров.
Глава банка ВТБ24 Михаил ЗАДОРНОВ рассказал детали будущего buy-back акций банка ВТБ у участников народного IPO: заявки от акционеров ВТБ24 будет принимать с 12 марта по 13 апреля, перечислять деньги за акции - до 30 апреля. Принять участие в обратном выкупе смогут те акционеры, которые приобрели акции в рамках IPO в 2007 году и были акционерами на 1 февраля 2012 года.
Из 114 тыс. физлиц, числящихся в реестре акционеров ВТБ на 1 февраля, примут участие в обратном выкупе, по мнению Задорнова, всего лишь около 95 тыс. человек, у которых остались акции на сумму свыше 1 тыс. рублей. У 20 тыс. граждан пакеты акций стоят меньше 1 тыс. рублей, поэтому вряд ли они станут участвовать в обратном выкупе, предполагает г-н Задорнов. Те же, у кого пакеты акций превышают сумму 500 тыс. рублей, по данным ВТБ24, составляют порядка 6-8 тыс. человек.
Акционеры, которые продадут свои акции обратно ВТБ, не получат дивиденды по результатам 2011 года, поскольку срок действия оферты и продажи акций закончится до планируемой даты закрытия реестров для участия в годовом собрании акционеров. За 2010 год ВТБ выплатил дивиденды в размере 6 млрд рублей, что составляло 14% от чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2011 года ВТБ обещал выплатить дивиденды на таком же уровне, но не по РСБУ, а уже по МСФО, согласно которой прибыль по итогам 2011 года планируется на уровне 100 млрд рублей, таким образом, на дивиденды может быть направлено 14 млрд руб.
Акции у участников IPO будет выкупать компания «ВТБ Пенсионный администратор». Выкупленные акции компания в будущем планирует продать обратно на рынок, поведал Михаил Задорнов, но, когда именно и по какой цене, не назвал, отметив, что этот вопрос еще не обсуждался. Сделать это, по-видимому, будет непросто: частные инвесторы вряд ли будут участвовать во втором народном IPO, институциональные же инвесторы тоже пока не горят таким желанием.
РБК daily.
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