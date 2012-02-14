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Заемщики гасят ипотечные кредиты досрочно – ЦБ РФ
Заемщики в 2011 году досрочно погасили за счет собственных средств ипотечные кредиты на сумму 174,3 млрд рублей, что на 56% больше, чем в 2010 году, и на 78% больше по сравнению с 2009 годом, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.
В том числе кредитов, предоставленных в рублях, в 2011 году досрочно погашено средствами заемщиков на 149,1 млрд рублей, что на 66% больше, чем в 2010 году (89,8 млрд рублей), и почти в 2 раза больше, чем в 2009 году.
Значительно больше, чем в предыдущие годы, в 2011 году было погашено досрочно ипотечных кредитов за счет вновь выданных займов. Всего сумма рефинансированных кредитов составила 448 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2010 году и в 30 раз больше, чем в 2009 году (всего на 15 млн рублей).
Сумма досрочно погашенной ипотечной задолженности за счет средств от реализации залога в 2011 году составила 4,509 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2010 году и на 69% по сравнению с 2009 годом.
«Золотой Рог».
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