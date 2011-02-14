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Годовая инфляция зашкаливает за 10%

14 Февраля 2011, 17:21 | Дальний Восток

Минэкономразвития ожидает инфляцию в феврале на уровне 1,3%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Если судить по январю, то годовая инфляция ускорилась до 9,6%, а в феврале 2011 года – с учетом прогноза минэкономразвития – превысила 10%.

Реально же февральский рост цен может оказаться и выше. «Рекомендации» премьера по снижению оптовых и розничных цен на топливо и бензин для российского рынка, на которые тут же откликнулись нефтяные магнаты, не спасет ситуацию. Тарифный маховик монополистов раскручен по всем отраслям. Если в декабре 2010 года официальный показатель инфляции за 12 месяцев составил 8,8%, то в январе инфляция галопировала - месячные темпы роста цен с начала 2011 года примерно в полтора раза превышают прошлогодние показатели.

Возможность замедления инфляции до тех значений, которые зафиксированы в законе о бюджете-2011 (6,5%), экспертам кажется сегодня призрачной. В Минэкономразвитии рассчитывают на замедление роста цен до 7-8%. Как заявила министр МЭР, есть шанс по итогам года «удержать инфляцию ближе к 7%, если будет соответствующая мировая конъюнктура цен на продовольствие, а кроме того, многое будет зависеть от нового урожая». По словам Набиуллиной, одной из мер по сдерживанию инфляции является снижение импортных пошлин на продовольственные товары. В частности, в стране уже принято решение о снижении пошлин на сахар, гречку и зерно, но сейчас эти решения нужно принять на уровне Таможенного союза. Однако эксперты считают, что перечисленные меры не достаточны для сдерживания инфляции. Правительству советуют уже летом пересмотреть бюджет 2011 года.

Автор: Юрий Рогов
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