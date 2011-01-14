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Примсоцбанк удешевил ипотеку
С 2011 года Примсоцбанк снизил на 0,5% годовых ставки по ипотечным кредитам «Дельтарублевый», «Особый», «Дельта Новостройка», «Дельта Первичка» и «Дельтаэконом».
«Нововведение станет настоящим подарком для наших клиентов, у которых есть действующее одобрение по одному из данных кредитов: если они не воспользовались ссудой до 31 декабря 2010 года, то теперь возможно взять ипотеку уже по льготным условиям. Повторное одобрение банка при этом не потребуется», — отметил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Решение о предоставлении ипотечного кредита принимается в срок не более двух рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов. Предварительное одобрение по кредитованию доступно через экспресс-анкету на сайте Примсоцбанка. Здесь же находится калькулятор для определения суммы и срока ипотеки, размера ежемесячных платежей и первоначального взноса.
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