Доллар: продавать или... покупать? (Опрос жителей Владивостока)

Курс доллара побил психологически важную отметку в 29 рублей и продолжает снижаться, заявляют с телевизионных экранов аналитики и нагнетают ситуацию заявлениями, что скоро цена "зеленой валюте" будет 23 рубля! При этом население не спешит менять личные долларовые сбережения на родные, "деревянные" рубли. "Собираетесь ли вы избавляться от долларов?" - таков главный вопрос дня, решили мы и отправились собирать мнения.

Мария Павловна, валютчица:

- Продать хочешь? А, ты так.. вообще интересуешься. Нет, продавать не надо, до конца года доллар точно вырастет. Кто говорит? Я говорю. Не первый день здесь стою. Своей шкурой чувствую, без всяких умных прогнозов.

Игорь, предприниматель:

- Я с Китаем работаю, так что основные сбережения держу в юанях. И всем друзьям советую. В долгосрочном прогнозе КНР реально наращивает экономические обороты, значит, его валюта будет укрепляться. Кроме того, мне просто некогда следить за скачками доллара относительно евро или фунта стерлинга. Неинтересно. Мои потери от увеличения стоимости транспортировки контейнеров по железной дороге в центральную часть России куда больше. И арендную плату повысили.

Наталья Витковская, директор Дальневосточного центра экономического образования, кандидат экономических наук:

- Для меня это чисто теоретический вопрос, требующий анализа. Полагаю, что это игры Центробанка: сегодня курс доллара немного понизился, завтра повысился. Люди, профессионально отслеживающие ситуацию, зарабатывают на разнице. Как гражданину России, мне бы, конечно, хотелось укрепления рубля. Для этого есть некоторые предпосылки. Путин подписал договор с КНР о продаже газа за рубли. Страны СНГ в расчетах с Россией переходят на рубль. Но пока доллар остается международной валютой, не стоит строить радужных прогнозов относительно рубля. Продавать доллары я бы тоже не стала. Сбережения имеет смысл диверсифицировать, то есть держать в разных валютах.

Михаил, предприниматель:

- Мне продавать нечего, у меня всё в обороте. Когда доллар пошел в рост, я повысил цены на продукцию своего мебельного цеха, а когда стал снижаться - цены так и остались, клиенты привыкли к новым расценкам. Не имеет смысла терять прибыль. У меня вообще спокойное отношение к валютным сбережениям, я их не делаю. Когда появляются деньги, просто меняю машину или делаю вложения в расширение бизнеса.

Степан, спортсмен:

- У меня все деньги на мотоцикл и экипировку уходят. Продавать нечего. За курсом следить тоже некогда, тренировки. Я когда с соревнований возвращаюсь, чувствую, что жизнь кипит. Пункты обмена таких эмоций не дают.

Данил, игрок на рынке "Forex":

- Что вы, наоборот, покупать! Вообще, мне все равно, растет доллар или падает. Я получаю прибыль на разнице. Естественно, отслеживаю ситуацию. Для меня по роду профессиональной деятельности куда хуже, когда валюта не движется ни вниз, ни вверх. Работать не с чем.

Акмаль, работник автостоянки, гражданин Узбекистана:

- У меня нет долларов, я на родину деньги в евро отправляю. Так надежнее. Почему? Не знаю почему, мы все так делаем. У меня много знакомых из Узбекистана на заработки во Владивосток приехали.

Ольга, сотрудник южнокорейской компании:

- Мне заработную плату начисляют в вонах, после чего приходится воны конвертировать в доллары, а доллары в рубли. Когда доллар падает, то рублей больше получается. Благосостояние, правда, от этого не увеличивается. Цены в магазинах все равно растут.

Олег, инженер:

- У меня нет сбережений, хотя заработная плата по сравнению со сверстниками достойная. Не местный, снимаю квартиру, копить нечего. Так что ни покупать, ни продавать доллары я не буду. Теоретически рассуждать на эту тему тоже не могу, я практик.

Роман, студент экономического факультета:

- У меня всегда на черный день $100. Продавать не буду, потрачу на всякую ерунду. А даже если не потрачу и дождусь, пока курс поднимется, скажем, до сорока рублей. Операция "купли-продажи" все равно съест разницу. Я же лишусь мысли, что у меня есть резерв. Маленький, но есть.