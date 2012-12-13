www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

На валютном рынке затишье

13 Декабря 2012, 17:33 | Дальний Восток

Рубль теряет к доллару две копейки

На валютном рынке вновь затишье. Между тем нефть сорта Brent сегодня укрепляется на 0,25%. Данные по запасам нефти от API вышли для «черного золота» в негативном ключе (+4,27 млн баррелей), но практически не повлияли на котировки. Участники ждут итогов заседания ФРС, заседания ОПЕК и подтверждения роста запасов от Министерства энергетики США. Подробнее в аналитике Владивостокского филиала ООО «Компания БКС»:

По мнению старшего финансового советника компании БКС Анатолия Кушнирука, на стоимость рубля может оказать влияние выступление Владимира Путина, который обратился к Федеральному собранию и затронул тему оттока капитала, а также внутренней и внешней политики страны.

Сопротивления: 30,85 / 31 / 31,2
Поддержки: 30,65 / 30,45 / 30

Евро к доллару растет на 0,01%. Вчера европейской валюте все-таки удалось преодолеть нисходящую трендовую линию и закрепиться выше 1,3. Виной тому стали индексы настроений в деловых кругах Германии (6,9) и Еврозоны (7,6), которые неожиданно вышли много лучше ожиданий экспертов. Сегодня на европейскую валюту окажут влияние данные по промышленному производству в Еврозоне, а также решение ФРС по программам стимулирования и уровне процентной ставки на ближайшие годы.

Сопротивления: 1,307 / 1,311 / 1,32
Поддержки: 1,28/ 1,274 / 1,263

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: валютный рынок  рубль  доллар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru