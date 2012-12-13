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На валютном рынке затишье
Рубль теряет к доллару две копейки
На валютном рынке вновь затишье. Между тем нефть сорта Brent сегодня укрепляется на 0,25%. Данные по запасам нефти от API вышли для «черного золота» в негативном ключе (+4,27 млн баррелей), но практически не повлияли на котировки. Участники ждут итогов заседания ФРС, заседания ОПЕК и подтверждения роста запасов от Министерства энергетики США. Подробнее в аналитике Владивостокского филиала ООО «Компания БКС»:
По мнению старшего финансового советника компании БКС Анатолия Кушнирука, на стоимость рубля может оказать влияние выступление Владимира Путина, который обратился к Федеральному собранию и затронул тему оттока капитала, а также внутренней и внешней политики страны.
Сопротивления: 30,85 / 31 / 31,2
Поддержки: 30,65 / 30,45 / 30
Евро к доллару растет на 0,01%. Вчера европейской валюте все-таки удалось преодолеть нисходящую трендовую линию и закрепиться выше 1,3. Виной тому стали индексы настроений в деловых кругах Германии (6,9) и Еврозоны (7,6), которые неожиданно вышли много лучше ожиданий экспертов. Сегодня на европейскую валюту окажут влияние данные по промышленному производству в Еврозоне, а также решение ФРС по программам стимулирования и уровне процентной ставки на ближайшие годы.
Сопротивления: 1,307 / 1,311 / 1,32
Поддержки: 1,28/ 1,274 / 1,263
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