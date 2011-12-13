Перспективы Москвы как международного финансового центра все ближе

Российская столица находится только в начале пути по созданию полноценного международного финансового центра в стране, но уже поднялась в рейтинге (по версии консалтинговой компании Yen Group) до 61-й позиции из 75 возможных (полтора года назад - 68-е месте).

Тогда Москве был присвоен глобальный статус в связи с ее известностью в мире, однако, как отмечали авторы рейтинга, финансовые услуги здесь недостаточно обширны и глубоки для получения звания лидера. Российские власти уже поняли, что в первую очередь для создания МФЦ важны условия ведения бизнеса, инвестклимат, защита инвесторов, инфраструктура рынка и т.д.

«Золотой Рог».