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Перспективы Москвы как международного финансового центра все ближе
13 Декабря 2011, 22:18 | Дальний Восток
Российская столица находится только в начале пути по созданию полноценного международного финансового центра в стране, но уже поднялась в рейтинге (по версии консалтинговой компании Yen Group) до 61-й позиции из 75 возможных (полтора года назад - 68-е месте).
Тогда Москве был присвоен глобальный статус в связи с ее известностью в мире, однако, как отмечали авторы рейтинга, финансовые услуги здесь недостаточно обширны и глубоки для получения звания лидера. Российские власти уже поняли, что в первую очередь для создания МФЦ важны условия ведения бизнеса, инвестклимат, защита инвесторов, инфраструктура рынка и т.д.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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