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Медведев подписал закон о бухучете
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон «О бухгалтерском учете», принятый Госдумой 22 ноября и одобренный Советом Федерации 29 ноября. Нормы действующего закона о бухучете, принятого еще в 1996 году, новым законом приводятся в соответствие с изменившимися условиями деятельности экономических субъектов.
В документе установлены принципы регулирования бухучета, состав и требования к документам в области организации и ведения бухучета, полномочия органов регулирования и механизмы их взаимодействия, порядок разработки и утверждения стандартов бухучета, гарантии участия широкого круга пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности в регулировании.
Закон устанавливает новую систему регулирования бухгалтерского учета, которая основывается на сочетании деятельности органов госвласти и негосударственных организаций.
Органами госрегулирования бухучета в РФ являются уполномоченный федеральный орган, которого предстоит назначить правительству, и Центральный банк.
К полномочиям органа госрегулирования бухучета отнесены, в частности, выработка госполитики; утверждение федеральных и отраслевых в пределах компетенции стандартов бухучета и их разъяснение; утверждение программы разработки федеральных стандартов бухучета. ЦБ РФ утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения.
К ведению субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета отнесены разработка проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета, их публичное обсуждение и представление уполномоченному федеральному органу; участие в экспертизе стандартов; разработка и принятие рекомендаций в области бухучета; разработка по совершенствованию стандартов.
Для обеспечения взаимодействия органов государственного и субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета в законе предусмотрены такие механизмы, как программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета, совет по стандартам бухгалтерского учета, процедура разработки и утверждения федеральных стандартов.
Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов уполномоченный орган создает совет по стандартам бухучета, в который входят 10 представителей негосударственного регулирования и 5 госпредставителей.
Закон также прямо закрепляет положения, согласно которому в отношении бухотчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны, а обязательные экземпляры отчетности составляют государственный информационный ресурс. Заинтересованным лицам предоставляется доступ к этому ресурсу, за исключением случаев, связанных с необходимостью сохранения государственной тайны.
Документ вступит в силу с 1 января 2013 года.
«Золотой Рог».
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