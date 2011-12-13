Медведев подписал закон о бухучете

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон «О бухгалтерском учете», принятый Госдумой 22 ноября и одобренный Советом Федерации 29 ноября. Нормы действующего закона о бухучете, принятого еще в 1996 году, новым законом приводятся в соответствие с изменившимися условиями деятельности экономических субъектов.

В документе установлены принципы регулирования бухучета, состав и требования к документам в области организации и ведения бухучета, полномочия органов регулирования и механизмы их взаимодействия, порядок разработки и утверждения стандартов бухучета, гарантии участия широкого круга пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности в регулировании.

Закон устанавливает новую систему регулирования бухгалтерского учета, которая основывается на сочетании деятельности органов госвласти и негосударственных организаций.

Органами госрегулирования бухучета в РФ являются уполномоченный федеральный орган, которого предстоит назначить правительству, и Центральный банк.

К полномочиям органа госрегулирования бухучета отнесены, в частности, выработка госполитики; утверждение федеральных и отраслевых в пределах компетенции стандартов бухучета и их разъяснение; утверждение программы разработки федеральных стандартов бухучета. ЦБ РФ утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения.

К ведению субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета отнесены разработка проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета, их публичное обсуждение и представление уполномоченному федеральному органу; участие в экспертизе стандартов; разработка и принятие рекомендаций в области бухучета; разработка по совершенствованию стандартов.

Для обеспечения взаимодействия органов государственного и субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета в законе предусмотрены такие механизмы, как программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета, совет по стандартам бухгалтерского учета, процедура разработки и утверждения федеральных стандартов.

Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов уполномоченный орган создает совет по стандартам бухучета, в который входят 10 представителей негосударственного регулирования и 5 госпредставителей.

Закон также прямо закрепляет положения, согласно которому в отношении бухотчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны, а обязательные экземпляры отчетности составляют государственный информационный ресурс. Заинтересованным лицам предоставляется доступ к этому ресурсу, за исключением случаев, связанных с необходимостью сохранения государственной тайны.

Документ вступит в силу с 1 января 2013 года.

«Золотой Рог».