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Наличные еще долго будут доминировать
Доля платежей за товары и услуги с помощью платежных карт в 2020 году составит 17,5% от всего розничного товарооборота. Такие данные приводит в своем обзоре Банк России. Столь неутешительный прогноз свидетельствует «о сохранении в долгосрочной перспективе преобладающей доли наличных платежей», делает вывод регулятор. В 2010 году она составила 65,8%, за три года сократившись всего на 3,4%.
Согласно обзору Банка России, в 2010 году доля наличных денег, находящих в обращении вне банков, достигла минимального значения за весь период наблюдения - 25,3%. С 2005 года показатель сократился на 8%. Таким образом, в России «наблюдает тенденция снижения потребности населения в наличных деньгах», утверждает Центробанк. При этом в зарубежных странах сегодня спрос на наличку значительно ниже. Так, в США показатель составляет 10,7%, в Китае - 6,2%, в Южной Корее - вовсе 2,2%.
В 2010 году доля наличных платежей в России составила, по данным Банка России, 65,8% от розничного товарооборота, который составил в прошлом году 22,1 трлн рублей. За три года показатель использования наличных расчетов сократился всего на 3,4%. Увеличилась за этот же период доля расчетов, совершенных безналичным путем, - до 16,5%.
Только 5,2% от общего оборота в рознице приходится на долю платежей с помощью банковских карт. Кроме того 9,8% расчетов осуществляется посредством переводов без открытия счета, 1,5% - через Интернет и мобильный телефон. В то же время среди средств безналичных платежей наибольший прирост показывают платежные карты, количество расчетов с помощью которых увеличилось за год на 52%.
По прогнозам Банка России, к 2020 году их доля составит 17,5%. Полученные результаты свидетельствуют «о сохранении в долгосрочной перспективе преобладающей доли наличных розничных платежей в розничном товарообороте», сделал вывод регулятор.
В то же время, по данным общероссийского потребительского исследования MasterIndex (проведен MasterCard), в 2011 году количество держателей «пластика» среди опрошенных россиян увеличилось до 63%. Это на 8% больше, чем в конце 2010 года.
«Пластик» в массы несут в основном так называемые «зарплатные проекты». Карты для получения зарплаты есть у 88% опрошенных. Кредитными картами владеют 14% респондентов, дебетовыми - 11%, социальными - 8%, говорится в сообщении MasterCard.
Тот факт, что россияне не стремятся по собственной воле обзаводиться банковскими картами, подтверждается и другими исследованиями. Так, по данным опроса, проведенного НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), пластиковую карту имеет почти каждый второй россиянин, а доля владельцев зарплатных карт среди них - 89%. Доля тех, кто открыл дебетовую кару самостоятельно (в дополнение к зарплатной или без нее), - всего 12%. Но только за 2011 год доля таких граждан выросла на 4 процентных пункта. Кредитками пользуются 8%.
Не удивительно, что в бумажнике 77% участников исследования MasterIndex лежит всего одна карта, у 19% - две карты, три банковские карты постоянно имеют при себе 4% опрошенных.
Несмотря на рост числа держателей пластиковых карт, их популярность в качестве платежного средства невысока. Как отметило большинство участников опроса (49%), основная причина, которая мешает чаще пользоваться банковскими картами для оплаты товаров, - это привычка платить наличными.
14% респондентов посетовали на то, что карты просто не принимают в торговых точках, где хотелось бы ими расплатиться. 11% не расплачиваются картами чаще просто потому, что не всегда знают, как ими пользоваться. 8% респондентов признались, что, пользуясь картой, испытывают трудности с контролем расходов.
«Золотой Рог».
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