ВТБ по итогам 9 месяцев продолжил генерировать прибыль

По итогам 9 месяцев 2011 года ВТБ увеличил чистую прибыль на 87,1% до 72,6 млрд руб. Возврат на капитал составил 16,2% против 9,9% в 2010 году.

Чистые процентные доходы составили 159,2 млрд рублей, увеличившись на 23%, чистые комиссионные доходы - 27,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52,2%.Объем кредитного портфеля до вычета резервов в третьем квартале 2011 года вырос на 35,2% до 4,429 трлн рублей, объем корпоративных кредитов вырос на 37,4%, объем розничных кредитов - на 25,4%.

«Несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, ВТБ продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, повышая эффективность своей деятельности и наращивая объемы кредитования, - прокомментировал промежуточные итоги президент, председатель правления ВТБ Андрей КОСТИН. - Мы считаем, что готовы к любому стресс-сценарию и у ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках».

«Золотой Рог».