Разговор с президентом состоялся в начале декабря

Прямая линия «Прошу слова! Разговор с президентом» в формате видеоконференции состоялась в минувшую пятницу в Сбербанке России. В ходе прямой линии президент, председатель правления Сбербанка Герман ГРЕФ ответил на многочисленные вопросы сотрудников банка со всей страны и из его международных отделений. Откровенный разговор на такие горячие темы, как кадровая политика и оплата труда, социальная поддержка, современная система мотивации и многое другое, помог коллективу «сверить часы» и обозначил перспективы развития банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Универсальный и международный

«Судя по итогам 9 месяцев нынешнего года прибыль Сбербанка составила 256 млрд рублей - это абсолютный рекорд за всю историю существования кредитной организации», - начал разговор президент Сбербанка. Увеличение капитала необходимо Сбербанку для реализации масштабных программ инновационного развития.

По словам Германа Грефа, преобразования, происходящие в Сбербанке сегодня, вполне возможно, не имеют аналогов в мировой практике. В феврале 2012 года Сбербанк планирует завершить сделку по приобретению Volksbank International, а также выйти на рынок POS-кредитования (к марту 2012 года Сбербанк намерен приобрести 75% Сetelem, подразделения французской BNP Paribas). Благодаря покупке швейцарского банка SLB («дочки» крупнейшей частной нефтяной компании России «ЛУКойл». - «ЗР») Сбербанк планирует выйти на рынок private banking для самых состоятельных клиентов. По мнению Германа Грефа, после реализации этих планов Сбербанк с полной уверенностью можно будет назвать универсальным банком, который предлагает полный спектр услуг для частных и корпоративных клиентов.

«Сейчас мы думаем об открытии своего представительства в Сингапуре, планируем присмотреться к Польше и Турции. Однако сразу после завершения сделки по приобретению SLB новых приобретений активов не будет. Нам нужно навести порядок внутри своей структуры», - поделился планами на будущее глава Сбербанка.

Технологии определяют будущее

Тенденция последнего времени, во многом определяющая облик Сбербанка, - это превращение кредитной организации в одну из самых высокотехнологичных компаний страны. «Сегодня мы вкладываем в IT в 4 раза больше средств, чем это было до 2007 года, мы взяли с рынка лучших специалистов в этой отрасли», - отмечает президент Сбербанка.

К 2013 году банк планирует полностью перейти на единую IT-платформу, которая охватит все точки присутствия Сбербанка в России и за рубежом и существенно повысит эффективность работы банка.

12 ноября 2011 года, в день 170-летия Сбербанка, в Москве открылся Мега-ЦОД (Центр обработки данных), кроме того, в следующем году начнется строительство еще одного ЦОДа - в Сколково. Обоим IT-комплексам в самом ближайшем будущем предстоит стать стержневыми центрами хранения единой информационной базы российского гиганта банковской отрасли.

Другой не менее масштабный проект - трансформация операционной функции, иначе говоря - централизация операций в Центрах сопровождения клиентских операций (ЦСКО), которые открываются по всей стране. Уже действует 9 ЦСКО, на очереди - еще 6.

Новый формат клиентоориентированности

Сегодня по всей стране полным ходом идет переформатирование дополнительных офисов банка. Цифры впечатляют: 800 отделений банка, выполненных в новом формате, откроют двери клиентам в нынешнем году, еще 2200 подразделений по стране будут переформатированы в следующем. С 2013 года Сбербанк приступит к переформатированию сельской банковской сети.

Развитие системы «Кредитная фабрика» позволило интегрировать 100% розничных кредитных продуктов Сбербанка с новейшей системой анализа и оценки заемщика.

«Мы в этом году провели полный апгрейд технологии «Кредитная фабрика» и буквально несколько дней назад достигли абсолютного рекорда - 41 900 принятых заявок в день», - поделился впечатлениями Герман Греф.

Не меньший прорыв вперед Сбербанк сделал в текущем году и в корпоративном секторе.

«Была создана новая система риск-менеджмента, у нас появилась новая профессия - корпоративный андеррайтер, открылись центры андеррайтинга в территориальных банках. Теперь любой кредит имеет собственный персонифицированный паспорт, а мы видим результаты деятельности каждого сотрудника, который участвует в принятии решений о выдаче кредита, таким образом, мы можем дать объективную оценку их труда».

Понятная мотивация

«В этом году мы добились значительных успехов по выстраиванию современной и адекватной рынку системы мотивации персонала, - затронул крайне важную тему для более чем 200 тыс. сотрудников Сбербанка Герман Греф. - Процесс продолжается, и до середины 2012 года мы планируем получить обратную связь от сотрудников по этому вопросу».

В частности, Сбербанком сейчас внедряется единая внутрикорпоративная база вакансий - автоматизированная программа систематизации информации о каждом сотруднике. Файл будет содержать данные о его премированиях и наказаниях, ежеквартальную оценку деятельности и многое другое. Для 400 высокопотенциальных сотрудников подобная база уже создана.

«В будущем каждый сотрудник Сбербанка сможет пройти тестирование на сайте и подтвердить свой уровень, чтобы его кандидатура была рассмотрена в другом территориальном банке или в дочерних банках Сбербанка за рубежом. В итоге мы создадим систему «вертикальных» лифтов, с помощью которых человек может бесконечно долго подниматься по карьерной лестнице», - уверен Герман Греф.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».