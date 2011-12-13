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Названы банки, которые россияне знают лучше других
Сбербанк, ВТБ24 и «Русский Стандарт» - неизменные лидеры рейтинга узнаваемости банков среди россиян, а состав ТОП-3 банков по известности изменился. Об этом свидетельствуют результаты всероссийских опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 2008-2011 гг.
В рамках опроса узнаваемость понимается как знание с подсказкой - ситуация, когда потребитель узнает бренд, если видит или слышит его. А известность трактуется как спонтанное знание бренда банка - если потребитель самостоятельно (без подсказки) вспоминает и называет бренд. Показатели узнаваемости двух крупнейших банков страны - Сбербанка и ВТБ24 на протяжении последних трех лет остаются традиционно высокими. И если высокая узнаваемость Сбербанка во многом объясняется нашим советским наследием, то позиции ВТБ24 не были изначально высокими и усиливались постепенно.
Зафиксировать, и даже улучшить свои позиции по узнаваемости за прошедший год удалось большинству банков - участников рейтинга. Наибольший рост продемонстрировали Банк Москвы, ВТБ24 и Россельхозбанк.
Сбербанк и ВТБ24 неизменно возглавляют и рейтинг известности банков. А борьба за третье место в течение последних двух лет продолжается. Так, в частности, банк «Русский Стандарт», занимающий в 2009 году третью позицию, уступил в 2010 году это место на некоторое время Альфа-банку. Весной 2011 года «Русский Стандарт» снова отвоевал третью позицию, но не удержал ее до конца года и осенью 2011 года снова опустился на четвертое место. Альфа-банку в очередной раз удалось вырваться на третье место. Известность других банков-участников ТОП-10 рейтинга за последний год осталась практически неизменной.
«Золотой Рог». Источник: www.nacfin.ru.
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