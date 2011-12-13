РЖД в перспективе оставит на своих вокзалах банкоматы только двух банков

Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) намерена сохранить на своей вокзальной сети банкоматы только двух своих стратегических партнеров - Транскредитбанка (ТКБ) и «Миллениум банка», сообщил начальник Дирекции Сергей АБРАМОВ.

«Если у нас договорные отношения (по работе уже существующих банкоматов) есть, мы эти отношения не прерываем. А что касается новых, то больше никто приходить не будет. У нас два партнера - это ТКБ и «Миллениум», которые будут оказывать финансовые услуги. Других партнеров не будет», - сказал Абрамов.

Говоря о перспективе существования банкоматов иных кредитных организаций, Сергей Абрамов сказал: «если у них (банков) срочные договоры, их никто не будет прерывать, они как работали, так и будут работать. После того как договора закончатся, они уйдут».

«Золотой Рог».