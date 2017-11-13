Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Биткоин рухнул на треть
Тысячи приморцев в крупном «прогаре», потеряв почти треть вложений
Курс биткойна резко снизился после достижения исторического максимума 8 ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог». За выходные курс упал на 10%, общее падение менее чем за неделю составило 29%. В понедельник утром курс биткойна составил $5605, тогда как 8 ноября криптовалюта стоила $7882.
Bloomberg объясняют происходящее переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту, которая отделилась от биткойна в августе — биткойн-кэш. Биткойн-кэш подорожал с пятницы на 40%, в воскресенье его цена составляла $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник курс криптовалюты также упал - до $1379.
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в Приморье число «поклонников» криптовалют по разным оценкам достигает от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Для некоторых это всего лишь один из инструментов по сохранению и приращению капиталов, а для других, увы, это занятие стало чуть ли не психической зависимостью. Известны случаи, когда жители Владивостока устраивали в своих квартирах «криптофермы», заставленные компьютерами, а сами переселялись в другое жилье. Кроме того газета "Золотой Рог" писала о том, что биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой "пирамиды" 17 века.
Новости тематики
- Биткоин рухнул на треть
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Ждем доллар по 62
- К концу года рубль будет стоить 68 за доллар
- Нефть растет как на дрожжах
- Российские власти призывают скупать доллары
- Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
- Новоиспеченным владельцам "дальневосточных гектаров" выделят 6 млрд рублей льготных кредитов
- Россия на грани введения валютного налога
- Минимальный размер оплаты труда достиг 7,5 тыс. рублей
Новости раздела
- Биткоин рухнул на треть
- 40% россиян не хотят работать из дома
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Приморцы рвутся на госслужбу
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Ждем доллар по 62
- Рубль держит удар нефтью
- Налоговая взыщет долги в одной инспекции
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- "Все началось, когда я расплатилась за чашку кофе биткоинами..."
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- "Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- В Госдуме предлагают отменить алименты
- В Приморье диких зверей "вызвали" на прием к врачу
- Четыре метра на зэка