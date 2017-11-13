Биткоин рухнул на треть

Тысячи приморцев в крупном «прогаре», потеряв почти треть вложений

Курс биткойна резко снизился после достижения исторического максимума 8 ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог». За выходные курс упал на 10%, общее падение менее чем за неделю составило 29%. В понедельник утром курс биткойна составил $5605, тогда как 8 ноября криптовалюта стоила $7882.

Bloomberg объясняют происходящее переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту, которая отделилась от биткойна в августе — биткойн-кэш. Биткойн-кэш подорожал с пятницы на 40%, в воскресенье его цена составляла $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник курс криптовалюты также упал - до $1379.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в Приморье число «поклонников» криптовалют по разным оценкам достигает от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Для некоторых это всего лишь один из инструментов по сохранению и приращению капиталов, а для других, увы, это занятие стало чуть ли не психической зависимостью. Известны случаи, когда жители Владивостока устраивали в своих квартирах «криптофермы», заставленные компьютерами, а сами переселялись в другое жилье. Кроме того газета "Золотой Рог" писала о том, что биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой "пирамиды" 17 века.