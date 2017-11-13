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40% россиян не хотят работать из дома
В ближайшие годы Россию ждет взрывной рост удаленной работы, и к 2020 г. уже каждый пятый сотрудник компании будет работать удаленно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информацию компании «АльфаСтрахование».
Сотрудники российских компаний в 40% случаев не готовы работать из дома. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 40% работников не хотели бы работать из дома.
При этом 45% из них назвали главной причиной неспособность к самоорганизации, 21% опрошенных страдали бы от отсутствия быстрой обратной связи от начальства, 11% отметили, что им нравится ежедневное общение с коллегами или клиентами, 10% не нравится сам факт, что им придется постоянно находиться дома. Еще 6% отметили, что работа – способ обрести новые контакты и знакомства, и они не хотели бы отказываться от этой возможности, а 7% сказали, что поездки в офис помогают им держать себя в форме и следить за гардеробом.
Ранее специалисты международного страхового брокера Mercer Marsh Benefit провели исследование среди 100 компаний и узнали, что 69% из них уже внедрили возможность работы из дома для своих сотрудников. В 31% компаний пока нет такой опции, но 30% из них планируют ее реализовать, несмотря на некоторые трудности. Таким образом, работники этих компаний смогут трудиться из дома примерно через год (43%) или чуть позже (43%), а 14% не придется приходить в офис уже через полгода. В опрошенных компаниях работать из дома в 26% случаев может любой член коллектива, в 74% - определенные категории сотрудников. Четверть из работающих дома имеют дополнительное оборудование, предоставленное компанией. Обычно те дни, когда человек не приходит в офис, оговариваются заранее, в 70% имеется устное подтверждение от работодателя, в 30% - письменное.
Среди российских компаний принцип удаленной работы практикует, например, компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), запустившая в июне 2016 г. проект BeeFree, одной из основных целей которого стало изменение сознания людей и переключение их с режима с 9 до 18 на работу на результат. На дистанционную работу перешли тысячи сотрудников компании.
По результатам совместного исследования сервиса «Битрикс24» и агентства J’son & Partners Consulting, посвященного развитию рынка удаленной занятости в России, переход каждого офисного сотрудника на дистанционный режим работы может принести экономию в размере 170 тыс. рублей в год за счет снижения расходов. Также, по прогнозам J’son & Partners Consulting, в ближайшие годы Россию ждет взрывной рост удаленной работы, и к 2020 г. уже каждый пятый сотрудник компании будет работать удаленно. Совокупная экономия от этого перехода составит более 1 трлн руб.
«В некоторых компаниях предоставляется возможность работать из дома несколько дней в месяц, чаще всего это четыре дня, реже один, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – При этом человек числится в штате компании, но ему не приходится тратить время на поездки в офис, а работодатель сможет сэкономить средства на оснащение его рабочего места. Несмотря на эти плюсы, не все могут организовать свое время и продуктивно работать из дома. Для таких людей лучшим решением будет традиционное посещение офиса».
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