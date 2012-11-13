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Депозиты для малого бизнеса от НОМОС-РЕГИОБАНКа

13 Ноября 2012, 23:16 | Дальний Восток

Подходит к концу 2012 год, и у предприятий появляются временно свободные средства. Такими накоплениями можно распорядиться по-разному: их можно вложить в закупку расходных материалов под будущие работы, выполнить ремонт оборудования, внести арендную плату за несколько периодов вперед и т.д.

По словам специалистов НОМОС-РЕГИОБАНКа, альтернатива - размещение временно свободных денежных средств на депозите в банке. НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает 7 видов депозитов.

Выбор при таком разнообразии не должен определяться только размером процентной ставки. Но если говорить о ставке, то она, как правило, зависит от срока депозита (чем больше срок, тем выше ставка). Поэтому, если есть возможность разместить долгосрочный депозит, лучше воспользоваться такой возможностью.

Несмотря на то, что ставки по классическим депозитам более привлекательны, многие предпочитают все-таки более свободный режим пользования средствами.

Клиентам банка для открытия депозита достаточно одного предварительного звонка в банк для того, чтобы менеджер помог определиться с видом депозита и заранее подготовил договор.

Для предприятий и предпринимателей, которые клиентами банка еще не являются, процедура открытия депозита также не является трудоемкой. В этом случае не требуется открытия расчетного счета. Вы можете начать сотрудничество с НОМОС-РЕГИОБАНКом, только разместив депозит.

«Бытует мнение, что банковский депозит больше подходит крупным компаниям, у которых большие остатки на счетах. Но это далеко не так. Для малого бизнеса депозит может быть не менее полезен, если он правильно подобран и соответствует требованиям клиента, считает Сергей РУМЯНЦЕВ, начальник отдела клиентских менеджеров управления по работе с малым бизнесом ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК». - Депозиты от НОМОС-РЕГИОБАНКа рассчитаны на минимальную сумму взноса от 300 тыс. рублей, сумма не такая большая в рамках бизнеса, но и она может и должна работать и приносить доход».

Для выбора оптимального депозита в НОМОС-РЕГИОБАНКе вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам.

Сергей КУЗЬМИН.

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