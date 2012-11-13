В Приморском крае правопреемникам пенсионных накоплений выплачено 38,6 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS.

Напомним, что застрахованное лицо имеет право решить, кому в случае его смерти будут переданы средства. Для этого ему необходимо написать заявление, содержащее информацию о лицах, которым гражданин намерен передать средства, и о долях, в которых они будут распределены. Это так называемые «правопреемники по заявлению».

Если такого заявления нет, право на получение средств пенсионных накоплений имеют родственники. Выплата им производится независимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности: в первую очередь - детям, супругу, родителям; во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

Выплату средств пенсионных накоплений осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в зависимости от того, где формировались пенсионные накопления умершего гражданина на дату смерти.

Чтобы получить эти средства, необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти обладателя накоплений обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Если срок обращения пропущен, его придется восстанавливать через суд, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.



Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты накопительной части пенсии. При этом вступивший в силу с 1 июля 2012 года Федеральный закон № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» расширил возможности правопреемства пенсионных накоплений для участников программы государственного софинансирования пенсий.

Согласно этому закону, если гражданин получал пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты, которая включает в себя выплаты из средств, поступивших в рамках программы государственного софинансирования пенсии, и умер после ее назначения, то невыплаченный остаток средств срочной пенсионной выплаты могут получить правопреемники.

Выплаты пенсионных накоплений в рамках правопреемства не облагаются налогами.

Более подробную информацию о правилах выплаты средств пенсионных накоплений можно получить в любом территориальном органе ПФР или по справочному телефону краевого Отделения ПФР: 8 (423) 24-98-600.