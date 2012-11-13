www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

В Приморском крае правопреемникам пенсионных накоплений выплачено 38,6 миллионов рублей

13 Ноября 2012, 14:41 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS. Более двух тысяч приморцев получили в 2012 году пенсионные накопления умерших родственников. Размер выплат правопреемникам составил 36,8 миллионов рублей. Всего же за последние пять лет десяти тысячам жителей Приморского края перечислено 114 миллионов рублей.

Напомним, что застрахованное лицо имеет право решить, кому в случае его смерти будут переданы средства. Для этого ему необходимо написать заявление, содержащее информацию о лицах, которым гражданин намерен передать средства, и о долях, в которых они будут распределены. Это так называемые «правопреемники по заявлению».

Если такого заявления нет, право на получение средств пенсионных накоплений имеют родственники. Выплата им производится независимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности: в первую очередь - детям, супругу, родителям; во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

Выплату средств пенсионных накоплений осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в зависимости от того, где формировались пенсионные накопления умершего гражданина на дату смерти.

Чтобы получить эти средства, необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти обладателя накоплений обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Если срок обращения пропущен, его придется восстанавливать через суд, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты накопительной части пенсии. При этом вступивший в силу с 1 июля 2012 года Федеральный закон № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» расширил возможности правопреемства пенсионных накоплений для участников программы государственного софинансирования пенсий.

Согласно этому закону, если гражданин получал пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты, которая включает в себя выплаты из средств, поступивших в рамках программы государственного софинансирования пенсии, и умер после ее назначения, то невыплаченный остаток средств срочной пенсионной выплаты могут получить правопреемники.

Выплаты пенсионных накоплений в рамках правопреемства не облагаются налогами.

Более подробную информацию о правилах выплаты средств пенсионных накоплений можно получить в любом территориальном органе ПФР или по справочному телефону краевого Отделения ПФР: 8 (423) 24-98-600.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru